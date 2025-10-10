Si aún no sabés qué carrera estudiar, podés inscribirte a un taller orientador de la UNT

Elegir una carrera no siempre es sencillo. Entre dudas, expectativas y presiones externas, muchos se enfrentan a la decisión sin tener toda la información necesaria. Por eso, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción para su Taller de Orientación Vocacional, una propuesta pensada para acompañar a quienes están por iniciar una carrera o se encuentran repensando su elección.