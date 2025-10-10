Si aún no sabés qué carrera estudiar, podés inscribirte a un taller orientador de la UNT

Elegir una carrera no siempre es sencillo. Entre dudas, expectativas y presiones externas, muchos se enfrentan a la decisión sin tener toda la información necesaria. Por eso, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción para su Taller de Orientación Vocacional, una propuesta pensada para acompañar a quienes están por iniciar una carrera o se encuentran repensando su elección.
El taller tendrá tres encuentros presenciales: el 20 y 27 de octubre, y el 3 de noviembre, de 15 a 17 horas. Además, cada participante podrá coordinar una entrevista virtual individual con el docente a cargo, lo que permitirá profundizar en el proceso personal de orientación.
Con cupos limitados y un valor de $ 20.000, la iniciativa busca ofrecer un espacio de reflexión, autoconocimiento y análisis de intereses, aptitudes y motivaciones para que cada estudiante pueda tomar decisiones más seguras sobre su futuro académico.
A quienes está destinada la propuesta
El taller está dirigido principalmente a egresados del secundario que se preparan para ingresar a la universidad en 2026, y a estudiantes de los primeros años que desean confirmar o reconsiderar su elección académica.
Durante los encuentros se trabajarán temas como la exploración de intereses personales, la identificación de fortalezas, la información sobre la oferta académica de la UNT y otras universidades, y las estrategias para adaptarse a la vida universitaria.
El espacio propone un enfoque participativo, donde cada asistente pueda compartir experiencias, dudas e inquietudes guiado por profesionales especializados en orientación educativa.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza de forma online mediante los canales oficiales del Servicio de Asistencia Estudiantil de la UNT, disponibles en sus redes sociales y sitio web. Al tratarse de una actividad con cupos limitados, se recomienda realizar el registro con anticipación.
El taller forma parte de las actividades regulares que el SAE impulsa durante el año para acompañar el bienestar estudiantil, junto a charlas sobre hábitos de estudio, salud mental y adaptación universitaria.
Para quienes aún no están seguros de qué carrera seguir o desean reenfocar su camino académico, esta propuesta se presenta como una oportunidad valiosa para repensar decisiones, descubrir intereses y construir un proyecto educativo con sentido personal.