La UNT ofrece un taller sin costo para quienes buscan iniciar su carrera docente

La propuesta programada para el 30 de octubre se dirige a estudiantes y graduados recientes interesados en trabajar en el sistema educativo tucumano.

EDUCADORES. La UNT capacitará a quienes buscan iniciarse en la docencia.
Hace 1 Hs

Comenzar una carrera docente puede ser desafiante, sobre todo al enfrentar por primera vez los procedimientos administrativos del sistema educativo provincial. Por eso, la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto con la Dirección de Graduados, lanzará el Taller de Iniciación a la Docencia pensado especialmente para estudiantes de los últimos años y graduados recientes que buscan incorporarse a la educación.

El encuentro será el jueves 30 de octubre, a las 19, en la Facultad de Artes ubicada en la calle Bolívar 700 de San Miguel de Tucumán. La actividad es gratuita y contará con la participación del profesor Ricardo Srur, integrante de la Junta de Clasificación de Educación Superior, Especial y Artística, y de la profesora Ángela Figueroa Guzmán, vocal de la Junta de Clasificación Secundaria.

La iniciativa es de acceso libre, pero requiere inscripción previa mediante el enlace disponible en el perfil de @academicaunt en Instagram.

Una guía para ingresar al sistema educativo

El taller abordará los pasos necesarios para dar inicio a la trayectoria docente, desde la generación de la cuenta en el Sistema de Información Ministerial Educativo (SIME) hasta la presentación de documentación y la lectura de padrones. Además, se explicarán los procedimientos para revisar vacantes, inscribirse en convocatorias, armar legajos y participar en los llamados docentes provinciales.

En la organización destacaron que brindarán herramientas concretas a quienes están próximos a egresar o acaban de recibir su título, con el objetivo de facilitar su inserción laboral en el ámbito educativo. También despejarán dudas frecuentes sobre la carga de datos, los plazos de inscripción y los requisitos solicitados por el Ministerio de Educación de Tucumán para dar de alta a los nuevos prestadores de servicios.

