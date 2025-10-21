La UNT ofrece un taller sin costo para quienes buscan iniciar su carrera docente

En la organización destacaron que brindarán herramientas concretas a quienes están próximos a egresar o acaban de recibir su título, con el objetivo de facilitar su inserción laboral en el ámbito educativo. También despejarán dudas frecuentes sobre la carga de datos, los plazos de inscripción y los requisitos solicitados por el Ministerio de Educación de Tucumán para dar de alta a los nuevos prestadores de servicios.