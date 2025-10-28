Liga Tucumana de Fútbol: se juegan los cuartos de final y los partidos por la permanencia

La Liga Tucumana de Fútbol vivirá este miércoles una jornada cargada de emociones, con partidos que marcarán el rumbo del Anual de Primera A tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia.
Por los cuartos de final, se conocerán los dos equipos que completarán el cuadro de semifinales.
Desde las 17, en la cancha de Central Norte, Deportivo Graneros se enfrentará a Unión del Norte, mientras que en el estadio de Bella Vista jugarán Tucumán Central y Ateneo Parroquial Alderetes, también a la misma hora.
En caso de empate, los cruces se resolverán por definición desde el punto del penal. Los ganadores avanzarán a la próxima instancia. El otro cruce de semifinales ya está confirmado: Concepción FC jugará contra Bella Vista, que eliminaron a Almirante Brown y San Martín, respectivamente.
Pero la tensión no se limita a la parte alta del campeonato; en la zona baja varios equipos se juegan el año en un partido único.
A partir de las 16.30, se disputarán dos de los cuatro duelos que decidirán quiénes descenderán a la Primera B.
En cancha de San Ramón, Atlético Concepción enfrentará a San José, mientras que en el estadio de Unión Simoca se medirán Santa Rosa y Santa Lucía FC.
Por disposición de la Liga, ambos encuentros se jugarán a puertas cerradas, con el objetivo de evitar incidentes y los equipos que resulten ganadores mantendrán la categoría, mientras que los perdedores descenderán a la B liguista. Al igual que en los cruces de cuartos de final, si al finalizar el tiempo reglamentario no hay un ganador, las llaves se definirán con remates desde el punto del penal.
Será una tarde clave para el fútbol tucumano. Mientras algunos buscarán seguir soñando con el título, otros pelearán por no perder su lugar en la máxima categoría del ámbito local.