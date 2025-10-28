Liga Tucumana de Fútbol: se juegan los cuartos de final y los partidos por la permanencia

Por disposición de la Liga, ambos encuentros se jugarán a puertas cerradas, con el objetivo de evitar incidentes y los equipos que resulten ganadores mantendrán la categoría, mientras que los perdedores descenderán a la B liguista. Al igual que en los cruces de cuartos de final, si al finalizar el tiempo reglamentario no hay un ganador, las llaves se definirán con remates desde el punto del penal.