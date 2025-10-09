Secciones
La definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su etapa decisiva

Tucumán Central, Bella Vista y Unión del Norte ya aseguraron su lugar en los cuartos de final. Este viernes se conocerán los cinco clasificados restantes.

FIGURA DE ATENEO. En la imagen, el delantero Santiago Ledesma, una de las cartas de ataque del conjunto de Alderetes en la definición de la zona campeonato. Prensa Ateneo
Hace 1 Hs

El Torneo Anual de Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol entra en su punto culminante. Tres equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final: Tucumán Central, Bella Vista y Unión del Norte, todos pertenecientes al grupo A. Los otros cinco lugares se definirán este viernes, en simultáneo, con ocho encuentros programados para las 16.30.

En el grupo A, los clasificados saldrán a la cancha con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo. Tucumán Central (21) visitará a San Juan (10), mientras que Unión del Norte (15) recibirá a San Pablo (8). Bella Vista (17) enfrentará a Almirante Brown (12) y Villa Mitre (3) será local ante Famaillá (11).

Por su parte, el grupo B llega completamente abierto. Ningún equipo tiene el pase asegurado, por lo que los cuatro duelos de la zona se jugarán con la calculadora en la mano. En Aguilares, Jorge Newbery (14) se medirá con San Fernando (11); Deportivo Graneros (15) recibirá a San Antonio (12); Concepción FC (13) se enfrentará con Unión Simoca (4) en cancha de Santa Ana; y Ateneo Parroquial Alderetes (13) hará lo propio ante San Martín (13).

La paridad promete una tarde cargada de emociones en la definición de la fase campeonato, con todos los equipos soñando con estar entre los ocho mejores del torneo más importante del fútbol tucumano.

