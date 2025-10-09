La definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana entra en su etapa decisiva

El Torneo Anual de Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol entra en su punto culminante. Tres equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final: Tucumán Central, Bella Vista y Unión del Norte, todos pertenecientes al grupo A. Los otros cinco lugares se definirán este viernes, en simultáneo, con ocho encuentros programados para las 16.30.