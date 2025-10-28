Quién es Paul Biya, el presidente más viejo del mundo que va por su octavo mandato

Pese a que se le reconocen méritos como la inversión en educación, escuelas y universidades públicas, Biya lleva casi una década de gestión atravesada por un conflicto separatista. El norte de Camerún está ocupado por el grupo islamita Boko Haram mientras que el oeste está atravesado por la cultura anglófona. Para completar el conflicto social, el desempleo alcanza al 40% de los menores de 35 años y la infraestructura en salud se encuentra en un estado paupérrimo.