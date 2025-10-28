Quién es Paul Biya, el presidente más viejo del mundo que va por su octavo mandato

En medio de un clima hostil que incluyó muertes, unas elecciones cuestionables y una proclamación de victoria por parte de su contrincante, Paul Biya acaba de ser nombrado presidente electo de Camerún por octava vez. El hombre, de 92 años, ejerce el mismo cargo desde hace más de cuatro décadas y nada parece alejarlo de su posición.
Durante sus continuos mandatos, Biya gobernó reprimiendo todo intento de formación de oposición, llevando adelante una economía de constantes crisis económicas y de conflictos separatistas. Muchos cameruneses consideran que la figura del nonagenario presidente se perpetúa en el poder sólo gracias a un sistema armado.
Paul Biya, el polémico presidente de Camerún
Biya nació en Mvomeka’a, Camerún, en febrero de 1933 e hizo sus estudios en seminarios católicos de San Tircirio de Édea y Akno, el Liceo General de Yaundé donde se graduó. Luego estudió en la Universidad de Sorbona y derecho público y relaciones institucionales en Sciences Po –Instituto de Ciencias Políticas de París–.
En su regreso a Camerún empezó a ejercer en la política. Fue Ministro Secretario General de la Presidencia, Primer Ministro y luego Presidente. Asumió cuando el presidente anterior, Ahmadou Ahidjo dimitió de forma sorpresiva. Desde 1982, Biya está en el poder y es cuestionado constantemente e incluso catalogado como un dictador por diferentes fuentes periodísticas y organizaciones internacionales.
Viajes, familia y conflictos políticos de Paul Biya
El presidente camerunés rara vez es visto en público. Reiteradas veces se especuló sobre su muerte por sus largas ausencias, no solo en la vida pública, sino también en el propio país. Según una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project, Biya pasó al menos cuatro años y medio en viajes privados, principalmente en hoteles de lujo de Suiza. Reuters también hizo un relevo y contó 42 días de ausencia de Biya en Camerún desde el año 2024.
El primer matrimonio de Biya se consolidó en 1961 con Jeanne Irene Biya, una mujer de familia exportadora de cacao. En 1992, la primera dama falleció, dejando viudo al presidente. Dos años más tarde, Biya volvió a contraer matrimonio con Chantal Biya, también perteneciente a una familia política y conocida como “Reina de Corazones” por su carácter filantrópico.
Pese a que se le reconocen méritos como la inversión en educación, escuelas y universidades públicas, Biya lleva casi una década de gestión atravesada por un conflicto separatista. El norte de Camerún está ocupado por el grupo islamita Boko Haram mientras que el oeste está atravesado por la cultura anglófona. Para completar el conflicto social, el desempleo alcanza al 40% de los menores de 35 años y la infraestructura en salud se encuentra en un estado paupérrimo.