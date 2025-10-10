Llegó desde Camerún a una prueba en River; lo estafaron, se retiró y hoy dirige a Atlético Concepción

A veces los sueños se rompen antes de empezar, y sin embargo, siguen siendo el motor que empuja a seguir. Claude François Ebouele llegó a Argentina hace más de diez años con una carta de invitación de River Plate en la mano y la ilusión intacta. Tenía 21 años y un único objetivo: vivir del fútbol. Hoy, más de una década después, dirige Atlético Concepción de Banda del Río Salí y su historia es una lección de resiliencia.