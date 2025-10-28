La UNT presenta una obra sobre la Reforma Constitucional y su Control Jurisdiccional

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será sede de la presentación de una obra fundamental para el estudio del Derecho Constitucional argentino. Se trata de “Práctica Constitucional de la Reforma y su Control Jurisdiccional”, el primer libro editado bajo el sello de la nueva Editorial de la Facultad. Su autor, el doctor Dante Mirra, es docente de esa facultad y una figura destacada en el ámbito jurídico local. Su trayectoria incluye, además, haber sido designado como uno de los directores académicos de la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán en noviembre de 2017, reforzando su rol clave en el área formativa del derecho.
El contenido del libro aborda un tema de gran complejidad e importancia en la jurisprudencia: la práctica constitucional relacionada con los procesos de reforma de la Carta Magna y el posterior control jurisdiccional de los mismos. Mirra analiza las complejidades de las reformas a la Constitución y la intervención de los tribunales para garantizar su validez. Esta obra resalta su importancia dentro del ámbito académico y jurídico en Tucumán , y busca ser un aporte fundamental para el estudio del Derecho Constitucional argentino.
La presentación del libro, una iniciativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT que conduce Cristina Grunauer de Falú, está programada para mañana a las 17. El evento se llevará a cabo en el Aula Belgrano, ubicada en 25 de Mayo 471, ofreciendo un espacio de reflexión y debate en el centro de la actividad académica tucumana.
Para comentar los principales aportes del autor y analizar la relevancia de la obra, se conformará una Mesa Panel integrada por un grupo de destacados profesores de la Casa: los doctores Benito Carlos Garzón, Sergio Díaz Ricci, Carmen Fontan, Oscar Flores y Gilda Pedicone.
Este evento no solo celebra la publicación del primer libro de la nueva Editorial de la Facultad, sino que también subraya el compromiso de la UNT con la producción y difusión de conocimiento jurídico de alto nivel. La comunidad académica y los profesionales del derecho en Tucumán fueron invitados a participar de esta significativa presentación.