La UNT presenta una obra sobre la Reforma Constitucional y su Control Jurisdiccional

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será sede de la presentación de una obra fundamental para el estudio del Derecho Constitucional argentino. Se trata de “Práctica Constitucional de la Reforma y su Control Jurisdiccional”, el primer libro editado bajo el sello de la nueva Editorial de la Facultad. Su autor, el doctor Dante Mirra, es docente de esa facultad y una figura destacada en el ámbito jurídico local. Su trayectoria incluye, además, haber sido designado como uno de los directores académicos de la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán en noviembre de 2017, reforzando su rol clave en el área formativa del derecho.