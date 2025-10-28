Los empresarios respaldan el rumbo oficial y reclaman acelerar la reforma laboral

El triunfo del oficialismo nacional en las elecciones legislativas generó una ola de expectativas en el sector empresario, que ve en el nuevo escenario político una oportunidad para avanzar con las reformas estructurales, en especial la laboral y la impositiva. Desde la industria, la construcción, el agro y el comercio coincidieron en que el resultado de los comicios abre una ventana para flexibilizar el régimen de contrato de trabajo, mejorar la competitividad y reactivar la economía.