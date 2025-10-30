En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Javier Milei fue el principal ganador de octubre, tanto en las elecciones legislativas como en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella. Este índice tuvo un aumento general del 8,1% respecto de septiembre y quedó en 2,10 puntos, lo que implicó cortar con la tendencia descendente que había registrado el mes pasado y en agosto. La última medición ratificó a los jóvenes (ciudadanos que tienen entre 18 y 29 años) como el baluarte presidencial: aunque hubo una leve caída respecto del mes anterior, es este segmento el que expresa mayor confianza en el jefe de Estado.