En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Javier Milei fue el principal ganador de octubre, tanto en las elecciones legislativas como en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella. Este índice tuvo un aumento general del 8,1% respecto de septiembre y quedó en 2,10 puntos, lo que implicó cortar con la tendencia descendente que había registrado el mes pasado y en agosto. La última medición ratificó a los jóvenes (ciudadanos que tienen entre 18 y 29 años) como el baluarte presidencial: aunque hubo una leve caída respecto del mes anterior, es este segmento el que expresa mayor confianza en el jefe de Estado.
El indicador mensual mide la percepción de la sociedad sobre distintos aspectos de la gestión del Presidente en una escala de 0 a 5 puntos. Publicado desde 2001, el ICG permite seguir la evolución del respaldo político a lo largo del tiempo y analizar cómo distintos grupos de la población ven al Gobierno, así como establecer comparaciones. Durante este mes también funcionó como un pronosticador electoral puesto que el ICG verificó la recuperación de la imagen de Milei justo antes de los comicios en los que salió vencedor.
"Teniendo en cuenta los valores registrados durante las dos presidencias anteriores, y al igual que en el pasado mes de septiembre, el ICG de octubre se ubica en una posición intermedia: es 25,7% menor que el de octubre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG=2,83), y 37,9% mayor que el de octubre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández (ICG=1,52)", detalla el último informe de la Di Tella.
Diferencias por edad
En octubre, el ICG se mantiene más alto en el grupo etario de 18 a 29 años (2,29; −7,3%), aunque por debajo del pico de septiembre. El grupo etario de 50+ alcanza su mayor valor de los últimos tres meses (2,22; +17,5%). El segmento de 30 a 49 años registra 1,92 (+2,7%) y continúa como el más rezagado.
El IGC por educación y género
El informe también desglosa el resultado según el grado de instrucción y el género de los encuestados. El IGC alcanzó su punto más alto entre quienes tiene el nivel terciario/universitario (+12,6% mensual). Siguen las personas que alcanzaron el nivel primario (2,18; +41,6%) y quienes completaron el nivel secundario (1,83; −5,2%). Se destaca el crecimiento del ICG en el segmento de nivel primario: +0,64 puntos respecto de septiembre (de 1,54 a 2,18).
Consistentemente con lo observado en meses anteriores, el ICG es mayor entre los hombres (2,31; +9,0% respecto a septiembre) que entre las mujeres (1,91; +8,5%). La brecha se amplía levemente (de 0,36 puntos el mes pasado a 0,40 en este).
Evolución mensual del ICG - Jóvenes (18 a 29 años)
La confianza de los argentinos menores de 30 años en el Gobierno de Milei tuvo algunas fluctuaciones mes a mes. Estos son los cambios que hubo desde el inicio del mandato:
-Enero 2024: 2,85 puntos.
-Febrero 2024: 2,52 puntos.
-Marzo 2024: 2,54 puntos.
-Abril 2024: 2,71 puntos.
-Mayo 2024: 2,68 puntos.
-Junio 2024: 2,46 puntos (mayores de 50 años pasan al frente).
-Julio 2024: 2,81 puntos (aumento del 9%, los jóvenes vuelven a ser el grupo con mayor apoyo).
-Agosto 2024: 2,86 puntos (aumento del 2%, siguen siendo quienes más creen en el Presidente).
-Septiembre 2024: 2,84 puntos (caída del 1%).
-Octubre 2024: 2,38 puntos (los adultos mayores de 50 pasan a ser la base número uno de Milei).
-Noviembre 2024: 2,66 puntos (los adultos mayores de 50 siguen siendo los más fieles).
-Diciembre 2024: 2,86 puntos (los jóvenes vuelven a tomar la delantera en cuanto a la aprobación presidencial).
-Enero 2025: 2,91 puntos.
-Febrero 2025: 2,78 puntos.
-Marzo 2025: 2,56 puntos.
-Abril 2025: 2,55 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por quinto mes consecutivo).
-Mayo 2025: 3,04 puntos.
-Junio 2025: 2,76 puntos.
-Julio 2025: 2,79 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por octavo mes consecutivo).
-Agosto 2025: 2,11 puntos (los mayores de 50 años desplazan a los jóvenes como bastión principal de Milei).
-Septiembre 2025: 2,47 puntos (los jóvenes vuelven a ser la base principal del Presidente).
-Octubre 2025: 2,29 puntos (caída del 7,3% respecto de septiembre, pero, aún así, se mantiene el liderazgo del segmento).