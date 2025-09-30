Los jóvenes vuelven a ser el bastión de Milei pese al derrumbe de la confianza en su gestión

Aunque la aprobación de Javier Milei tocó en septiembre su nivel más bajo desde que asumió la Presidencia de la Nación, los jóvenes de entre 18 y 29 años volvieron a ser su principal respaldo. Así lo refleja el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador mensual que mide la percepción de la sociedad sobre distintos aspectos de la gestión presidencial en una escala de 0 a 5 puntos. Publicado desde 2001, el ICG permite seguir la evolución del respaldo político a lo largo del tiempo y analizar cómo distintos grupos de la población ven al Gobierno. El ICG de septiembre fue de 1,94 puntos, nivel que representa una caída del 8,2% respecto del mes anterior.
A nivel general, se trata de la segunda baja consecutiva del Índice, que ya había retrocedido el 13,6% en agosto, en medio del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A este hecho le siguió la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
A diferencia de los otros grupos etarios, los jóvenes de entre 18 y 29 años se reincorporaron como el principal respaldo de Milei, con un ICG de 2,47 puntos, lo que representa un aumento del 17,1% respecto de agosto. En contraste, los adultos de entre 30 y 49 años (1,87 puntos, -10,1%) y los mayores de 50 años (1,89 puntos, -12,5%) registraron caídas similares y mantienen niveles de confianza más bajos.
El IGC por educación y género
El informe también muestra que entre los jóvenes, la diferencia por educación y género es mínima. El ICG llega a 1,99 puntos (-13,9%) entre quienes completaron estudios terciarios o universitarios mientras que alcanza 1,93 puntos (-1,5%) entre quienes tienen hasta educación secundaria. Por género, los hombres jóvenes tienen una leve ventaja (2,12 puntos, -12,4%) frente a las mujeres (1,76 puntos, -2,2%).
A pesar del derrumbe general de la confianza en Milei, la persistencia del respaldo juvenil marca un contraste con la caída de los otros segmentos etarios y refleja la base más firme del gobierno libertario. La media del ICG durante los 21 meses de gestión es de 2,46 puntos, algo menor que la de Mauricio Macri en el mismo período (2,60) y superior a la de Alberto Fernández (2,14).
Evolución mensual del ICG - Jóvenes (18 a 29 años)
La confianza de los argentinos menores de 30 años en el Gobierno de Milei tuvo algunas fluctuaciones mes a mes. Estos son los cambios que hubo desde el inicio del mandato:
-Enero 2024: 2,85 puntos.
-Febrero 2024: 2,52 puntos.
-Marzo 2024: 2,54 puntos.
-Abril 2024: 2,71 puntos.
-Mayo 2024: 2,68 puntos.
-Junio 2024: 2,46 puntos (mayores de 50 años pasan al frente).
-Julio 2024: 2,81 puntos (aumento del 9%, los jóvenes vuelven a ser el grupo con mayor apoyo).
-Agosto 2024: 2,86 puntos (aumento del 2%, siguen siendo quienes más creen en el Presidente).
-Septiembre 2024: 2,84 puntos (caída del 1%).
-Octubre 2024: 2,38 puntos (los adultos mayores de 50 pasan a ser la base número uno de Milei).
-Noviembre 2024: 2,66 puntos (los adultos mayores de 50 siguen siendo los más fieles).
-Diciembre 2024: 2,86 puntos (los jóvenes vuelven a tomar la delantera en cuanto a la aprobación presidencial).
-Enero 2025: 2,91 puntos.
-Febrero 2025: 2,78 puntos.
-Marzo 2025: 2,56 puntos.
-Abril 2025: 2,55 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por quinto mes consecutivo).
-Mayo 2025: 3,04 puntos.
-Junio 2025: 2,76 puntos.
-Julio 2025: 2,79 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por octavo mes consecutivo).
-Agosto 2025: 2,11 puntos (los mayores de 50 años desplazan a los jóvenes como bastión principal de Milei).
-Septiembre 2025: 2,47 puntos (los jóvenes vuelven a ser la base principal del Presidente).