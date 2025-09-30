Los jóvenes vuelven a ser el bastión de Milei pese al derrumbe de la confianza en su gestión

Aunque la aprobación de Javier Milei tocó en septiembre su nivel más bajo desde que asumió la Presidencia de la Nación, los jóvenes de entre 18 y 29 años volvieron a ser su principal respaldo. Así lo refleja el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador mensual que mide la percepción de la sociedad sobre distintos aspectos de la gestión presidencial en una escala de 0 a 5 puntos. Publicado desde 2001, el ICG permite seguir la evolución del respaldo político a lo largo del tiempo y analizar cómo distintos grupos de la población ven al Gobierno. El ICG de septiembre fue de 1,94 puntos, nivel que representa una caída del 8,2% respecto del mes anterior.