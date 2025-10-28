Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

Este tipo de malware actúa grabando secretamente las direcciones de correo electrónico y las contraseñas que se almacenan directamente en los navegadores. Por ello, los expertos hacen un llamado urgente a la acción. Para protegernos, es necesario recordar que "la prevención es la mejor defensa", aseguró Tigges. Y añadió que el uso de contraseñas seguras y únicas, junto con el conocimiento de las fuentes de descarga, son pasos fundamentales para mantener nuestra información a salvo.