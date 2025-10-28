Hormonas en alerta: el desajuste silencioso que puede poner en riesgo la vida de las personas

“Los cambios o alteraciones hormonales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Es imposible la vida sin el sistema hormonal”, aseguró del endocrinólogo Marcelo Vitale (MN.46147), miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM), al ser consultado sobre el impacto que puede tener el desarreglo hormonal en la vida de las personas.
Se suele decir que el cuerpo humano es sabio y nos da señales cuando hay alguna necesidad física o de salud mental. En este caso, parece que no es la excepción. “En las mujeres suelen ser alertas de algún problema hormonal cuando en la etapa fértil o sexualmente activa pueden aparecer desarreglos o alteraciones en el ciclo menstrual o sangrados muy importantes”, afirmó Vitale, quien agregó que una alteración en el peso o aumento del vello también suelen ser llamados de atención.
El médico y miembro de la SAEM sostuvo que las mujeres mayoritariamente consultan por problemas hormonales: “Representan entre el 70% u 80%”.
"Los varones realizan la consulta cuando perciben una disminución de su virilidad y potencia sexual”, reconoció Vitale.
En tanto, en la etapa infanto juvenil la consulta surge cuando hay un retraso en el proceso de crecimiento o en la pubertad.
“A la tiroides se le echan todos los males de la vida, al ser la glándula más conocida”, sentenció el endocrinólogo.