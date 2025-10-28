Secciones
SociedadSalud

Hormonas en alerta: el desajuste silencioso que puede poner en riesgo la vida de las personas

La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) alertó sobre los peligros de los cambios o alteraciones hormonales.

Los trastornos hormonales afectan la salud. Blog.hospitalangeles.com Los trastornos hormonales afectan la salud. Blog.hospitalangeles.com
Hace 1 Hs

“Los cambios o alteraciones hormonales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Es imposible la vida sin el sistema hormonal”, aseguró del endocrinólogo Marcelo Vitale (MN.46147), miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM), al ser consultado sobre el impacto que puede tener el desarreglo hormonal en la vida de las personas.

Se suele decir que el cuerpo humano es sabio y nos da señales cuando hay alguna necesidad física o de salud mental. En este caso, parece que no es la excepción. “En las mujeres suelen ser alertas de algún problema hormonal cuando en la etapa fértil o sexualmente activa pueden aparecer desarreglos o alteraciones en el ciclo menstrual o sangrados muy importantes”, afirmó Vitale, quien agregó que una alteración en el peso o aumento del vello también suelen ser llamados de atención.

El médico y miembro de la SAEM sostuvo que las mujeres mayoritariamente consultan por problemas hormonales:  “Representan entre el 70% u 80%”. 

"Los varones realizan la consulta cuando perciben una disminución de su virilidad y potencia sexual”, reconoció Vitale. 

En tanto, en la etapa infanto juvenil la consulta surge cuando hay un retraso en el proceso de crecimiento o en la pubertad.

“A la tiroides se le echan todos los males de la vida, al ser la glándula más conocida”, sentenció el endocrinólogo.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son las cuatro hormonas de la felicidad y cómo estimularlas de manera natural

Cuáles son las cuatro hormonas de la felicidad y cómo estimularlas de manera natural

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
2

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
3

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
4

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares
6

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

Más Noticias
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El electrodoméstico que no deberías dejar enchufado al salir de casa: los peligros de no desconectarlo

El electrodoméstico que no deberías dejar enchufado al salir de casa: los peligros de no desconectarlo

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Del Parque Roca a Campo Norte, otra estafa “verde”

Del Parque Roca a Campo Norte, otra estafa “verde”

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Comentarios