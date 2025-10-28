Hormonas en alerta: el desajuste silencioso que puede poner en riesgo la vida de las personas

Se suele decir que el cuerpo humano es sabio y nos da señales cuando hay alguna necesidad física o de salud mental. En este caso, parece que no es la excepción. “En las mujeres suelen ser alertas de algún problema hormonal cuando en la etapa fértil o sexualmente activa pueden aparecer desarreglos o alteraciones en el ciclo menstrual o sangrados muy importantes”, afirmó Vitale, quien agregó que una alteración en el peso o aumento del vello también suelen ser llamados de atención.