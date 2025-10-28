La adicción a la inteligencia artificial: una herramienta de doble filo para los trabajadores

Qué es la adicción a la inteligencia artificial

Hablar de adicción a la inteligencia artificial no significa estar en contra de la tecnología. Se trata de reconocer que algunas personas están empezando a desarrollar una relación disfuncional con ciertas herramientas digitales basadas en IA. Esto incluye no sólo a quienes las usan por ocio, sino también a profesionales, estudiantes o usuarios habituales que comienzan a depender de ellas para todo.