Estas son las tres carreras que la Inteligencia Artificial no podrá reemplazar, según Bill Gates

A pesar del entusiasmo que existe en la sociedad por las novedosas e increíbles funciones que ofrece la Inteligencia Artificial (IA), son varios los expertos en tecnología los que señalan que esta herramienta podría reemplazar muchas actividades que realizan los humanos. Uno de ellos es Bill Gates, quien vaticinó cuáles son las profesiones que lograrán sobrevivir a la nueva tecnología.