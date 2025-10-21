Estas son las tres carreras que la Inteligencia Artificial no podrá reemplazar, según Bill Gates

A pesar del entusiasmo que existe en la sociedad por las novedosas e increíbles funciones que ofrece la Inteligencia Artificial (IA), son varios los expertos en tecnología los que señalan que esta herramienta podría reemplazar muchas actividades que realizan los humanos. Uno de ellos es Bill Gates, quien vaticinó cuáles son las profesiones que lograrán sobrevivir a la nueva tecnología.
Aunque muchas profesiones serán automatizadas, Gates predice que solo tres áreas profesionales lograrán sobrevivir a esta revolución tecnológica. A través de sus publicaciones, ha analizado cómo la IA redefinirá el futuro del trabajo, pero destaca que algunos campos seguirán dependiendo del factor humano.
Las tres profesiones que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial
1. Profesionales de la energía
La primera de las áreas que Gates cree que sobrevivirá a la IA es la relacionada con la energía. A pesar de que muchas industrias adoptarán tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, los profesionales que trabajan en el desarrollo y suministro de energía renovable seguirán siendo cruciales.
La transformación hacia un mundo más sostenible requerirá ingenieros y técnicos especializados en energía solar, eólica y otras fuentes renovables, ya que estos trabajos requieren un conocimiento profundo que las máquinas no pueden replicar fácilmente.
El avance en tecnologías energéticas está estrechamente ligado a la innovación y a la adaptabilidad humana, dos características que aún no han sido plenamente reemplazadas por la inteligencia artificial.
2. Expertos en biología
El segundo campo que Gates resalta es el de la biología y las ciencias relacionadas con la salud. Aunque la IA puede ayudar en diagnósticos y análisis de datos, los profesionales que trabajan directamente con el cuerpo humano y en la investigación biológica seguirán siendo esenciales.
Gates señala que el desarrollo de nuevas terapias, medicamentos y la comprensión de los procesos biológicos dependen de la interacción humana y del análisis crítico, habilidades que aún superan a las máquinas.
La medicina personalizada, basada en las características individuales de los pacientes, es un área donde la inteligencia artificial puede apoyar, pero no reemplazar por completo la intervención humana.
3. Diseñadores y operadores de IA
Por último, Gates considera que quienes se dedican al diseño y operación de la propia IA estarán en una posición privilegiada para el futuro. Los ingenieros y desarrolladores de inteligencia artificial serán indispensables para continuar mejorando y controlando esta tecnología.
Gates destaca que, a pesar del avance en la automatización, los humanos seguirán siendo necesarios para entrenar, ajustar y mejorar las máquinas, asegurándose de que funcionen de manera ética y eficiente.
Este grupo de profesionales también incluye a los especialistas que se encargan de supervisar los sistemas de IA, garantizando que se utilicen de manera segura y responsable, evitando potenciales riesgos.