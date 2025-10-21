Secciones
SociedadTecnología

Estas son las tres carreras que la Inteligencia Artificial no podrá reemplazar, según Bill Gates

Para el magnate empresarial, la nueva tecnología reemplazará muchas actividades que hoy realizan los humanos.

Estas son las tres profesiones que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates Estas son las tres profesiones que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates (Foto: Reuters)
Hace 19 Min

A pesar del entusiasmo que existe en la sociedad por las novedosas e increíbles funciones que ofrece la Inteligencia Artificial (IA), son varios los expertos en tecnología los que señalan que esta herramienta podría reemplazar muchas actividades que realizan los humanos. Uno de ellos es Bill Gates, quien vaticinó cuáles son las profesiones que lograrán sobrevivir a la nueva tecnología.

Pilar Manchón: “Vivimos un nuevo Renacimiento con la Inteligencia Artificial”

Pilar Manchón: “Vivimos un nuevo Renacimiento con la Inteligencia Artificial”

Aunque muchas profesiones serán automatizadas, Gates predice que solo tres áreas profesionales lograrán sobrevivir a esta revolución tecnológica. A través de sus publicaciones, ha analizado cómo la IA redefinirá el futuro del trabajo, pero destaca que algunos campos seguirán dependiendo del factor humano.

Las tres profesiones que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial

1. Profesionales de la energía

La primera de las áreas que Gates cree que sobrevivirá a la IA es la relacionada con la energía. A pesar de que muchas industrias adoptarán tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, los profesionales que trabajan en el desarrollo y suministro de energía renovable seguirán siendo cruciales.

La transformación hacia un mundo más sostenible requerirá ingenieros y técnicos especializados en energía solar, eólica y otras fuentes renovables, ya que estos trabajos requieren un conocimiento profundo que las máquinas no pueden replicar fácilmente.

El avance en tecnologías energéticas está estrechamente ligado a la innovación y a la adaptabilidad humana, dos características que aún no han sido plenamente reemplazadas por la inteligencia artificial.

2. Expertos en biología

El segundo campo que Gates resalta es el de la biología y las ciencias relacionadas con la salud. Aunque la IA puede ayudar en diagnósticos y análisis de datos, los profesionales que trabajan directamente con el cuerpo humano y en la investigación biológica seguirán siendo esenciales. 

Gates señala que el desarrollo de nuevas terapias, medicamentos y la comprensión de los procesos biológicos dependen de la interacción humana y del análisis crítico, habilidades que aún superan a las máquinas.

La medicina personalizada, basada en las características individuales de los pacientes, es un área donde la inteligencia artificial puede apoyar, pero no reemplazar por completo la intervención humana.

3. Diseñadores y operadores de IA

Por último, Gates considera que quienes se dedican al diseño y operación de la propia IA estarán en una posición privilegiada para el futuro. Los ingenieros y desarrolladores de inteligencia artificial serán indispensables para continuar mejorando y controlando esta tecnología. 

Gates destaca que, a pesar del avance en la automatización, los humanos seguirán siendo necesarios para entrenar, ajustar y mejorar las máquinas, asegurándose de que funcionen de manera ética y eficiente.

Este grupo de profesionales también incluye a los especialistas que se encargan de supervisar los sistemas de IA, garantizando que se utilicen de manera segura y responsable, evitando potenciales riesgos.

Temas Bill GatesInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva función de Meta que analiza tu galería y te dice qué fotos publicar

La nueva función de Meta que analiza tu galería y te dice qué fotos publicar

Escándalo en Chubut por un juez que usó inteligencia artificial para dar sentencia en un juicio

Escándalo en Chubut por un juez que usó inteligencia artificial para dar sentencia en un juicio

Lo más popular
Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
1

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel
5

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Scania vuelve a suspender líneas de producción
6

Scania vuelve a suspender líneas de producción

Más Noticias
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios