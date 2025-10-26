Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país

También ponderó la facilidad y rapidez que ofrece el sistema de votación con la Boleta Única Papel. "Recién voté y la verdad que es un sistema ágil. No demoré más que segundos en emitir mi voto. La BUP implica una modernización del sistema electoral argentino", dijo el ministro nacional. Catalán fue unos de los impulsores del nuevo sistema de votación y también fue el encargado de negociar con diputados y gobernadores para que sea aprobada en el Congreso.