Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, votó temprano en el Colegio Nacional, en San Miguel de Tucumán. El funcionario, que también preside La Libertad Avanza (LLA) en nuestra provincia, está por emprender regreso a Buenos Aires para monitorear las elecciones, cuya logística está bajo la órbita de su ministerio.
"La logística y apertura de mesas en todo el país se realizó con normalidad. Desde la Dirección Nacional Electoral me informaron que las votaciones se vienen desarrollando sin problemas a nivel nacional.", le dijo a LA GACETA.
También ponderó la facilidad y rapidez que ofrece el sistema de votación con la Boleta Única Papel. "Recién voté y la verdad que es un sistema ágil. No demoré más que segundos en emitir mi voto. La BUP implica una modernización del sistema electoral argentino", dijo el ministro nacional. Catalán fue unos de los impulsores del nuevo sistema de votación y también fue el encargado de negociar con diputados y gobernadores para que sea aprobada en el Congreso.
"Todos los partidos, más allá de su capacidad de estructura o financiera tienen garantizado que su oferta electoral está en las mesas de todas las escuelas y colegios del país el día de la votacion. Es un sistema más igualitario", sostuvo.