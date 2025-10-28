El camino escondido que te transporta a Europa: dónde queda la fascinante calle parisina de Argentina

Calle Arroyo es una de las joyas urbanas que atesora Retiro. Allí se concentra el glamour y la exclusividad en dos cuadras: empieza en la conjunción de Juncal y Esmeralda, y luego desemboca en la Plaza Carlos Pellegrini, siendo la Avenida Alvear su continuación natural. El "codo aristocrático de Buenos Aires" ofrece galerías de arte, cafés de especialidad, hoteles cinco estrellas y una de las barras más premiadas de la región: Florería Atlántico.