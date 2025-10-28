El camino escondido que te transporta a Europa: dónde queda la fascinante calle parisina de Argentina

Entrar por calle Arroyo es sentirse parte de una ficción. De repente París se dibuja alrededor y cada rincón se convierte en un paisaje europeo fascinante. Este alucinante y oculto paseo es un recorrido que te permitirá transportarte al otro lado del Atlántico sin nunca haber salido de la Argentina.
Para deleitarse con la arquitectura francesa no hace falta tomar un vuelo transatlántico sino más bien recorrer unos kilómetros hasta la capital del país. En Buenos Aires, específicamente en el barrio de Retiro se encuentra la calle Arroyo, una de las más hermosas de la ciudad.
Calle Arroyo: dos cuadras de París
Buenos Aires se caracteriza por sus barrios de arquitectura francesa, aunque sin dudas cada parte de París se trasladó a un pequeño recorrido del barrio de Retiro. Arroyo se convirtió en una arteria turística que logra fascinar a quienes visitan Capital Federal.
Calle Arroyo es una de las joyas urbanas que atesora Retiro. Allí se concentra el glamour y la exclusividad en dos cuadras: empieza en la conjunción de Juncal y Esmeralda, y luego desemboca en la Plaza Carlos Pellegrini, siendo la Avenida Alvear su continuación natural. El "codo aristocrático de Buenos Aires" ofrece galerías de arte, cafés de especialidad, hoteles cinco estrellas y una de las barras más premiadas de la región: Florería Atlántico.
Un pequeño recorrido lleno de atracciones
En Arroyo se ubican estos importantes edificios: La Torre Mihanovich o Torre Bencich en el número 845 (exsede del Hotel Sofitel); la ex residencia Celedonio Pereda (o Palacio Pereda), actual Embajada del Brasil y obra del arquitecto Louis Martin; y el edificio de viviendas en el cruce con la calle Libertad, proyectado por Eduardo Le Monnier.
Una vez al mes, se realiza uno de los eventos más importantes en esta calle: las "Noches de Galería". En este evento, se habilitan sus puertas de forma gratuita a partir de las 19 hasta las 22 horas.
Durante el evento, se puede disfrutar de cócteles a mano y orquesta de turno. Se realiza en abril y dura hasta diciembre con el fin de entretener y mostrar el trabajo de diferentes artistas y vender su arte.
A pesar de su extensión limitada, la calle Arroyo tiene paraísos gastronómicos. Por ejemplo, el restaurante El Viejo Caviar, de Carmen Miranda, quien es madre de Narda Lepes. Este lugar es considerado por muchos como el mejor bistró francés de los 80 y el distinto Farinelli.
¿Cómo llegar a la calle Arroyo?
En caso de querer conocer la calle Arroyo hay estas alternativas. Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Calle Arroyo 88.
- Colectivo: 100 (3), 152, 61, 67, 92.
- Tren: Belgrano Norte, Mitre, San Martín, Sarmiento
- Subte: Línea C - Retiro