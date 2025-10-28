Secciones
Mundo

El camino escondido que te transporta a Europa: dónde queda la fascinante calle parisina de Argentina

Son apenas dos cuadras donde se concentra la capital de París, aunque sin salir de la Argentina.

La calle más parisina de la Argentina. La calle más parisina de la Argentina.
Hace 1 Hs

Entrar por calle Arroyo es sentirse parte de una ficción. De repente París se dibuja alrededor y cada rincón se convierte en un paisaje europeo fascinante. Este alucinante y oculto paseo es un recorrido que te permitirá transportarte al otro lado del Atlántico sin nunca haber salido de la Argentina.

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Para deleitarse con la arquitectura francesa no hace falta tomar un vuelo transatlántico sino más bien recorrer unos kilómetros hasta la capital del país. En Buenos Aires, específicamente en el barrio de Retiro se encuentra la calle Arroyo, una de las más hermosas de la ciudad.

Calle Arroyo: dos cuadras de París

Buenos Aires se caracteriza por sus barrios de arquitectura francesa, aunque sin dudas cada parte de París se trasladó a un pequeño recorrido del barrio de Retiro. Arroyo se convirtió en una arteria turística que logra fascinar a quienes visitan Capital Federal.

Calle Arroyo es una de las joyas urbanas que atesora Retiro. Allí se concentra el glamour y la exclusividad en dos cuadras: empieza en la conjunción de Juncal y Esmeralda, y luego desemboca en la Plaza Carlos Pellegrini, siendo la Avenida Alvear su continuación natural. El "codo aristocrático de Buenos Aires" ofrece galerías de arte, cafés de especialidad, hoteles cinco estrellas y una de las barras más premiadas de la región: Florería Atlántico.

Un pequeño recorrido lleno de atracciones

En Arroyo se ubican  estos importantes edificios: La Torre Mihanovich o Torre Bencich en el número 845 (exsede del Hotel Sofitel); la ex residencia Celedonio Pereda (o Palacio Pereda), actual Embajada del Brasil y obra del arquitecto Louis Martin; y el edificio de viviendas en el cruce con la calle Libertad, proyectado por Eduardo Le Monnier.

Una vez al mes, se realiza uno de los eventos más importantes en esta calle: las "Noches de Galería". En este evento, se habilitan sus puertas de forma gratuita a partir de las 19 hasta las 22 horas.

Durante el evento, se puede disfrutar de cócteles a mano y orquesta de turno. Se realiza en abril y dura hasta diciembre con el fin de entretener y mostrar el trabajo de diferentes artistas y vender su arte.

A pesar de su extensión limitada, la calle Arroyo tiene paraísos gastronómicos. Por ejemplo, el restaurante El Viejo Caviar, de Carmen Miranda, quien es madre de Narda Lepes. Este lugar es considerado por muchos como el mejor bistró francés de los 80 y el distinto Farinelli.

¿Cómo llegar a la calle Arroyo?

En caso de querer conocer la calle Arroyo hay estas alternativas. Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Calle Arroyo 88.

- Colectivo: 100 (3), 152, 61, 67, 92.

- Tren: Belgrano Norte, Mitre, San Martín, Sarmiento

- Subte: Línea C - Retiro

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

La Rioja lanzó su propio Previaje: devuelve el 50% en hoteles y pasajes, pero en su cuasimoneda

La Rioja lanzó su propio Previaje: devuelve el 50% en hoteles y pasajes, pero en su cuasimoneda

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
2

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
3

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
4

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares
6

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

Más Noticias
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Comentarios