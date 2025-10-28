¿Entera, descremada o en polvo?: cómo elegir la mejor leche para tu yogur casero

Cuál es el tipo de leche indicada para hacer yogur griego

Para preparar un yogur griego casero de textura cremosa y sabor suave, lo ideal es usar leche entera. Este tipo de leche aporta la grasa necesaria para lograr una consistencia espesa y un sabor más rico. Si preferís una versión más liviana, también podés usar leche descremada, aunque el resultado será un poco menos cremoso. En ambos casos, conviene optar por leche fresca y de buena calidad, ya que esto influye directamente en el sabor final.