El té ideal para mayores de 50 años: ayuda a dormir mejor, relaja y desinflama el abdomen

El té de hibisco (Hibiscus sabdariffa) es una opción natural y saludable para personas mayores de 50 años, gracias a sus múltiples beneficios: ayuda a conciliar el sueño, reduce la inflamación abdominal y contribuye al bienestar general. Esta infusión, conocida también como agua de Jamaica en algunos países, se distingue por su sabor ácido y refrescante, además de su valor nutricional.