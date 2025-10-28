Secciones
El té ideal para mayores de 50 años: ayuda a dormir mejor, relaja y desinflama el abdomen

Esta infusión, conocida también como agua de Jamaica en algunos países, se distingue por su sabor ácido y refrescante, además de su valor nutricional.

Hace 1 Hs

El té de hibisco (Hibiscus sabdariffa) es una opción natural y saludable para personas mayores de 50 años, gracias a sus múltiples beneficios: ayuda a conciliar el sueño, reduce la inflamación abdominal y contribuye al bienestar general. Esta infusión, conocida también como agua de Jamaica en algunos países, se distingue por su sabor ácido y refrescante, además de su valor nutricional.

Propiedades del té de hibisco

El hibisco es una fuente rica en compuestos bioactivos, entre los que destacan:

Flavonoides y antocianinas: potentes antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.

Ácidos orgánicos: como el málico, cítrico y tartárico, que favorecen la digestión y el metabolismo.

Vitaminas y minerales: contiene vitamina C, hierro y calcio, esenciales para el sistema inmunológico y la salud ósea.

Fitoquímicos diuréticos: ayudan a eliminar líquidos y toxinas del organismo.

Beneficios comprobados del té de hibisco

Desinflama el abdomen y mejora la digestión

Su acción digestiva y diurética ayuda a reducir la retención de líquidos, aliviando la hinchazón y los gases. Estudios han demostrado su efecto carminativo, que facilita la expulsión de gases.

Regula la presión arterial

El consumo regular de hibisco puede reducir la presión arterial gracias a su efecto vasodilatador, mejorando la circulación sanguínea.

Ayuda en el control de peso

El hibisco inhibe la absorción de carbohidratos y grasas, favoreciendo el metabolismo y reduciendo la acumulación de grasa en el cuerpo.

Mejora el sueño y reduce el estrés

Sus propiedades relajantes actúan como un sedante natural, ideal para combatir el insomnio y reducir la ansiedad.

Protege el hígado

Sus antioxidantes protegen las células hepáticas del daño oxidativo, disminuyendo el riesgo de enfermedades hepáticas crónicas.

Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes

El hibisco combate la inflamación y el envejecimiento prematuro, beneficiando la salud articular y general.

¿Cómo preparar el té de hibisco?

Ingredientes:

3 a 5 flores secas de hibisco

1 vaso de agua (250 ml)

Preparación:

Calentar el agua hasta que hierva.

Añadir las flores de hibisco y dejar hervir 5-10 minutos.

Retirar del fuego y reposar otros 5 minutos.

Colar y servir.

Opcional: endulzar con miel o stevia y agregar unas gotas de limón para potenciar su sabor y contenido de vitamina C.

