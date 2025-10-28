Perder peso: qué hábitos conviene dejar de hacer después de las cinco de la tarde

Por supuesto, si tenés hambre, debés comer. Pero establecer una rutina para la hora de dormir puede ayudar a evitar los picoteos nocturnos que podrían impedirte perder peso. "Cuando no tenés una estructura en tu rutina para ir a dormir o te quedás despierto hasta muy tarde por la noche, eso te deja más tiempo para picar, ya sea por aburrimiento o por simple hábito. En lugar de eso, establecé un temporizador todas las noches para recordarte que debes relajarte y mantener al mínimo los atracones de Netflix", dice Melissa Mitri, dietista registrada y propietaria de Melissa Mitri Nutrition LLC.