Francos confirmó que seguirá siendo jefe de Gabinete tras la victoria en las elecciones legislativas

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, analizó los resultados de las recientes elecciones y abordó su futuro en el Gobierno. Antes de la victoria legislativa, el presidente Javier Milei había insinuado posibles cambios en el Gabinete. En respuesta a las especulaciones, Francos fue contundente. "No hay ninguna razón específica para que deje el cargo. Me quedaré. Estoy trabajando sin ningún problema", remarcó.
El funcionario aclaró que no había analizado su posición con el presidente. "Él siempre toma las decisiones sobre estos asuntos. Ha dicho que, en función de los resultados electorales, analizará cuál es el mejor gabinete para enfrentar el próximo período. Me siento muy cómodo y no espero ninguna noticia diferente", insistió.
"Entendieron el mensaje del Presidente"
Al reflexionar sobre el futuro del país, Francos destacó el mensaje del Presidente. "La gente votó por un proyecto porque cree que el Gobierno está avanzando en la complicada situación que heredó. Entendieron el mensaje que el presidente transmitió durante este mes y medio de campaña. Confiamos en que, si mantenemos este rumbo, la situación cambiará drásticamente", dijo.
Al abordar la sorprendente remontada de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Francos atribuyó su éxito a varios factores. "No hay una sola razón, pero quizás la principal es que se estaba debatiendo un proyecto nacional. También creo que un hecho relevante fue la boleta única de papel, porque aporta transparencia, sin lugar a fraude", aseguró.
En respuesta a las críticas de Axel Kicillof sobre el nuevo formato de boleta, Francos desestimó los reparos y reconoció que no le sorprendió la ausencia de felicitaciones por la victoria. "Es muy difícil ponerse de acuerdo con alguien que tiene posiciones tan contrarias. Creemos que lo que solucionará los problemas en Argentina es el pleno ejercicio de la libertad. Por otro lado, tenemos a Kicillof, quien cree que el Estado puede resolver todos los problemas. Eso ha significado gastos, impuestos e inflación para la gente", concluyó.