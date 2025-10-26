Guillermo Francos llamó a la calma: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"

Tras emitir su voto en Puerto Madero, Capital Federal, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, se mostró confiado en la estabilidad económica luego de las elecciones. En ese contexto, subrayó: “Por el dólar mañana, quédense tranquilos”.
Francos afirmó que “todos los ministros estamos siempre a disposición del Presidente” y recordó que Javier Milei definirá el rumbo del gabinete “en función del resultado electoral y del equilibrio que quiera generar”.
En esa línea, pidió “esperar los resultados” antes de especular sobre posibles cambios. “El Presidente analizará los resultados y verá qué decisiones tomar para orientar su gobierno”, dijo.
Consultado sobre la situación del dólar, el jefe de Gabinete nacional sostuvo que “las fluctuaciones de las últimas semanas responden a la volatilidad propia de los días previos a una elección” y remarcó que “la política económica del Gobierno es clara y la macroeconomía está lo suficientemente estable como para que no haya grandes cambios”, consignó el diario "Ámbito".
Francos reiteró que el mandatario libertario "es quien toma las decisiones” y que corresponde “esperar lo que digan las urnas” antes de cualquier anuncio.