Guillermo Francos llamó a la calma: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"

Consultado sobre la situación del dólar, el jefe de Gabinete nacional sostuvo que “las fluctuaciones de las últimas semanas responden a la volatilidad propia de los días previos a una elección” y remarcó que “la política económica del Gobierno es clara y la macroeconomía está lo suficientemente estable como para que no haya grandes cambios”, consignó el diario "Ámbito".