Francos celebra el triunfo de LLA y anuncia: "En diciembre presentamos reformas laborales y tributarias"

En línea con el discurso del Jefe de Estado sobre mantener el diálogo, Francos envió un mensaje a la oposición: "La oposición tiene que aprender de esto que pasó: la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición lo entienda también. Todos aprenderemos de esto y eso hace que entremos en una democracia madura en la que podemos discutir".