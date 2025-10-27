Francos celebra el triunfo de LLA y anuncia: "En diciembre presentamos reformas laborales y tributarias"

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, donde el oficialismo se impuso con el 40,68% de los votos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró el resultado y confirmó la hoja de ruta legislativa del Gobierno.
"Nosotros valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó y el presidente (Javier Milei) dio un discurso clarísimo en ese sentido. Hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la Ley de Contrato de Trabajo, las reformas tributarias", declaró este lunes.
El funcionario ratificó la intención de avanzar rápidamente con la agenda legislativa: "Vamos a presentar propuestas en diciembre con distintos sectores para que se voten en el Congreso".
"Tenemos una cantidad de diputados increíble. Además, en ese cuadro de los que no son PRO ni LLA hay una cantidad importante de diputados con los que tenemos más coincidencias que disidencias", dijo en diálogo con radio Mitre.
El funcionario destacó la nueva situación de poder en la Cámara Baja: "Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita".
En línea con el discurso del Jefe de Estado sobre mantener el diálogo, Francos envió un mensaje a la oposición: "La oposición tiene que aprender de esto que pasó: la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición lo entienda también. Todos aprenderemos de esto y eso hace que entremos en una democracia madura en la que podemos discutir".
Francos también lamentó que el Gobierno fue "bombardeado con posiciones políticas" que buscaban "pegar en el gobierno fiscal", aludiendo a leyes sancionadas sin los recursos necesarios.
Por otro lado, destacó el debut de la Boleta Única Papel (BUP) a nivel nacional. "A las 8 de la noche ya sabíamos los resultados, a las 9 y media pudimos anunciarlo: fue inédito y espectacular", afirmó, cuestionando el sistema anterior: "¿Cuál habrá sido la realidad de las elecciones en las que se usaba boleta partidaria?".