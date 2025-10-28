España ofrece visas de trabajo remoto para argentinos: los requisitos para acceder a este permiso

Una figura es relativamente nueva en el derecho migratorio moderno y esa es la visa para nómadas digitales. España es una de las pioneras en estos programas que ofrecen la posibilidad a extranjeros de residir en un país pero trabajar para su lugar de origen de forma legal. Y los argentinos pueden beneficiarse de esta nueva forma de turismo extendido para disfrutar de todo lo que la Península Ibérica tiene para ofrecer.
Las incipientes visas para nómadas digitales, un fenómeno que creció luego de la pandemia de COVID-19, es un permiso que habilita a los argentinos a instalarse en España pero seguir trabajando para su país de origen, con el objetivo de impulsar la economía local.
¿Qué son las visas para nómadas digitales?
La idea de esta visa es sencilla. Con el permiso, profesionales pueden hacer su trabajo desde cualquier lugar del mundo y al mismo tiempo vivir legalmente en un país extranjero, viviendo una experiencia distinta, conociendo nuevas culturas y viajando sin tener que renunciar a su empleo. De esta manera el país anfitrión recibe consumo como alquileres, comida, ocio e impuestos, sin afectar al mercado laboral interno.
Según el Reporte Global sobre Contratación Internacional de Deel, una empresa global de RRHH y gestión de nómina, en 2024 las contrataciones de argentinos por parte de empresas extranjeras crecieron un 54%, el segundo aumento más alto de toda Latinoamérica.
España, una de las pioneras en visas para nómadas digitales
En el caso de España, la visa de nómada digital permite trabajar legalmente de forma remota a extranjeros que no pertenezcan a la UE/EEE (países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo), incluidos los argentinos.
España es uno de los países que más avanzó para atraer trabajadores del exterior, según inidcó el diario Clarín. En 2023 lanzó una visa especial para quienes hacen trabajo remoto, que permite vivir legalmente allí por un año. Para obtenerla, hay que cumplir algunos requisitos básicos: tener un ingreso mínimo de unos 2.520 euros mensuales, contratar un seguro de salud privado y demostrar que se trabaja para una empresa de otro país.
¿Quiénes pueden acceder a la visa que ofrece España?
Desde el medio citado explicaron de forma etallada los requisitos para solicitar esta permiso. La visa de nómada digital ofrece una base legal sólida para construir una vida en España mientras se mantiene una carrera remota y conectada globalmente. ¿Quiénes pueden obtenerla?
Profesionales con título universitario o al menos tres años de experiencia profesional en empresas extranjeras.
Es ideal para profesiones digitales como desarrollo de software, diseño, marketing o consultoría, empleos que ofrecen salarios promedio desde los 30.000 euros anuales, dependiendo de la experiencia de la persona.
¿Cuáles son las características de este permiso?
La visa tiene una validez de un año, si se solicita desde el exterior, o de hasta tres años, si se solicita desde dentro de España. Y puede renovarse hasta un máximo de cinco años. Luego de ese período, el solicitante podría calificar para la residencia permanente.
Permite trabajar de forma remota para empresas no españolas y autoriza que hasta el 20% de los ingresos provengan de clientes en España, pero no permite trabajar directamente para empresas locales.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la visa de nómada digital?
Ser autónomo o trabajar para una empresa con sede fuera de España.
Tener un pasaporte válido.
Poder acreditar recursos económicos equivalentes al 200% del Salario Mínimo Interprofesional (unos 2.500 euros mensuales) para el caso del titular de la solicitud del visado y, en caso de familiares, 75% para el primer familiar y 25% para los restantes.
Tramitar el certificado de antecedentes penales del país o países que haya residido durante los dos últimos años. Deberá estar debidamente legalizado y adjuntar una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes en los últimos 5 años.