España ofrece visas de trabajo remoto para argentinos: los requisitos para acceder a este permiso

Una figura es relativamente nueva en el derecho migratorio moderno y esa es la visa para nómadas digitales. España es una de las pioneras en estos programas que ofrecen la posibilidad a extranjeros de residir en un país pero trabajar para su lugar de origen de forma legal. Y los argentinos pueden beneficiarse de esta nueva forma de turismo extendido para disfrutar de todo lo que la Península Ibérica tiene para ofrecer.