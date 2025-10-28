Dolor en España: murió a los 41 años "Coco Trucker Girl", la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte

Según informó el diario La Comarca, el suceso ocurrió durante la 10.ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz (Teruel), donde participaban transportistas de toda España. Cabadas comenzó a sentirse mal y pidió a su marido que condujera de regreso a casa. Antes de abandonar el recinto, se desmayó y fue trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza, donde falleció horas después.