Dolor en España: murió a los 41 años "Coco Trucker Girl", la ‘influencer’ camionera que visibilizó a las mujeres del transporte

La comunidad del transporte en España y las redes sociales está de luto. Oti Cabadas, más conocida como Coco Trucker Girl, ha fallecido a los 41 años tras sufrir un derrame cerebral.
La creadora de contenido, con más de 330.000 seguidores en TikTok y 38.000 en Instagram, se había ganado el cariño del público por mostrar con naturalidad su día a día como camionera profesional, rompiendo estereotipos en un sector históricamente dominado por hombres.
Según informó el diario La Comarca, el suceso ocurrió durante la 10.ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz (Teruel), donde participaban transportistas de toda España. Cabadas comenzó a sentirse mal y pidió a su marido que condujera de regreso a casa. Antes de abandonar el recinto, se desmayó y fue trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza, donde falleció horas después.
Una camionera que inspiró a miles de mujeres
Natural de Fornelos de Montes (Pontevedra), Oti llevaba más de 20 años en la carretera. En los últimos años había logrado crear una gran comunidad bajo el nombre Coco Trucker Girl, compartiendo vídeos y reflexiones sobre la vida de los transportistas.
Durante la Quedada de Alcañiz, había hablado con periodistas sobre el impacto de su contenido en otras mujeres:
“Me di cuenta de que hacía falta difundir que este trabajo lo puede hacer cualquiera. Muchas chicas me escriben para decirme que quieren ser camioneras”, explicó.
Para Coco, su misión era demostrar que la carretera también es territorio femenino:
“Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”.
Condolencias y homenajes: “Hoy la carretera se nos hace más larga”
El fallecimiento de Coco Trucker Girl ha causado una gran conmoción en el mundo del transporte. Empresas y figuras del sector han expresado su tristeza y admiración por su legado.
El grupo industrial IVECO, especializado en el diseño y fabricación de camiones, publicó un emotivo mensaje en LinkedIn:
“Hoy la carretera se nos hace un poco más larga. Desde 2019, tuvimos la suerte de cruzarnos con una mujer que empezó compartiendo su día a día al volante como un hobby… y acabó inspirando a toda una comunidad”.
La compañía destacó su “dedicación, pasión y sonrisa”, y la recordó como parte de su “familia en la carretera”.
“Hoy la familia IVECO te llora, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto. En cada curva, en cada horizonte, seguirá tu rastro... con ese morrete rojo que dejó huella en todos nosotros”, concluyeron.
Una referente en la igualdad dentro del transporte
Más allá de su faceta como creadora digital, Coco Trucker Girl fue una pionera en visibilizar el papel de las mujeres en la conducción profesional. Su presencia en redes ayudó a romper prejuicios y abrir puertas para nuevas generaciones de camioneras.
“Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”, dijo Santiago Gracia, organizador de la Quedada de Camiones, al medio La Comarca.
Su legado queda en cada mensaje, vídeo y sonrisa que compartió desde la cabina de su camión. Coco inspiró a miles con su lema no declarado: “la carretera también es de ellas”.