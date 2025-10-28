Adiós al DNI permanente en España: esta es la fecha límite para renovarlo según la nueva normativa europea

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado el fin del DNI permanente en España, un tipo de documento tradicionalmente expedido a mayores de 70 años y a personas con gran invalidez. El cambio responde a una exigencia de la Unión Europea para adaptar todos los documentos nacionales a un formato común y más seguro.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/1157 y el Real Decreto 255/2025, todos los ciudadanos que posean un DNI permanente emitido entre 1990 y 2006 deberán renovarlo antes del 3 de agosto de 2031, fecha límite impuesta por la UE para que los Estados miembros homologuen sus sistemas de identificación.
Fin del DNI permanente: ¿a quién afecta?
Esta medida afecta exclusivamente a quienes tengan en su documento la mención “permanente” y haya sido expedido en el periodo comprendido entre 1990 y 2006.
Estos ciudadanos podrán renovarlo desde ahora y sin cita previa en las Unidades de Documentación de la Policía Nacional.
El Gobierno ha dispuesto trámites simplificados para facilitar el proceso, especialmente para mayores de 70 años y personas con movilidad reducida.
Por su parte, aquellos que tienen un DNI con fecha de caducidad “01-01-1999” no deberán realizar ningún trámite, ya que mantiene validez indefinida.
Un nuevo DNI más seguro y europeo
El nuevo modelo de documento de identidad incluirá:
- Chip electrónico con datos biométricos (fotografía y huellas dactilares).
- Elementos de seguridad avanzados y diseño unificado para toda la Unión Europea.
- Código de país europeo común, lo que permitirá un reconocimiento más ágil en el espacio Schengen.
Estos cambios buscan reforzar la protección de datos, reducir falsificaciones y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de identificación dentro de la UE.
Implicaciones prácticas
A partir del 3 de agosto de 2031, el DNI permanente dejará de ser válido fuera de España, incluso aunque no haya caducado oficialmente.
El nuevo documento será obligatorio para viajar dentro de la UE, usar servicios electrónicos y acceder a trámites digitales de la administración pública.
Además, solo los DNI con chip biométrico cumplirán los requisitos europeos de seguridad y firma digital certificada.
Calendario de implantación
La transición será progresiva hasta 2031. Durante este periodo, los Estados miembros informarán y facilitarán la renovación para que los ciudadanos puedan actualizar su documentación sin contratiempos.
La medida se enmarca en el proceso de refuerzo de fronteras europeas, junto con la implementación del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES), en vigor desde octubre de 2025.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no renuevo mi DNI permanente?
Dejará de ser válido, especialmente para viajar o realizar trámites europeos.
¿Debo esperar a que caduque mi documento?
No. Puede renovarse de forma voluntaria ya, sin necesidad de cita previa.
¿Hay beneficios para los mayores de 70 años?
Sí. El nuevo DNI tendrá una validez ampliada (más de 10 años) y un trámite simplificado.
¿Afecta también a extranjeros con residencia en España?
Sí. Las tarjetas TIE y documentos de familiares comunitarios deberán cumplir igualmente con los nuevos estándares biométricos y de seguridad.
Con esta medida, la Unión Europea da un paso decisivo hacia la digitalización y la seguridad documental, poniendo fin a una categoría histórica en España: el DNI permanente.