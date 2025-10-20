Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuotas y financiamiento: un punto clave

El financiamiento será un factor central en la edición 2025. Según Gustavo Sambucetti, director de CACE, existe incertidumbre por la evolución del costo de las cuotas, que en los últimos meses registraron subas. Sin embargo, remarcó que los marketplaces bancarios suelen ofrecer planes agresivos, lo que garantiza que habrá opciones de pago en cuotas disponibles.