Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

El CyberMonday 2025 ya tiene fecha confirmada: del 3 al 5 de noviembre, el comercio electrónico vivirá uno de los momentos más fuertes del año. Durante tres días, cientos de empresas ofrecerán descuentos, promociones y beneficios especiales en una amplia gama de productos y servicios.
El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), llega en un contexto de caída del consumo, con el objetivo de impulsar las ventas y generar nuevas oportunidades para las empresas, especialmente las pymes, que este año representan el 46% de los participantes.
“Para muchas pymes, estos eventos son una vidriera: les permite mostrar su marca junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing”, destacaron desde CACE.
Durante los tres días del evento se concentra el equivalente a entre 9 y 15 días de ventas habituales, y las empresas suelen multiplicar entre tres y cinco veces su volumen de operaciones.
Aunque todavía se están definiendo los porcentajes de rebajas, la referencia más reciente es el Hot Sale 2025, donde el descuento promedio fue del 30%. Por rubros, los valores fueron:
- Electro: 25%
- Viajes: 23%
- Muebles: 32%
- Indumentaria: 30%
- Deportes y fitness: 30%
- Supermercados, gastronomía y bodega: 35%
- Salud y belleza: 36%
- Bebés y niños: 32%
- Motos y autos: 28%
- Servicios y varios: 29%
Cuotas y financiamiento: un punto clave
El financiamiento será un factor central en la edición 2025. Según Gustavo Sambucetti, director de CACE, existe incertidumbre por la evolución del costo de las cuotas, que en los últimos meses registraron subas. Sin embargo, remarcó que los marketplaces bancarios suelen ofrecer planes agresivos, lo que garantiza que habrá opciones de pago en cuotas disponibles.
Sambucetti también explicó que el consumo continúa migrando hacia el canal online dentro de un esquema cada vez más omnicanal, donde las compras digitales se integran con la experiencia en tiendas físicas.
“Cuando el consumo está retraído, el público espera estos eventos para concretar compras postergadas. Hoy el consumidor actúa con mayor cautela: compara, planifica y busca aprovechar el mejor momento”, señaló el directivo.
Competencia y ventajas locales
Consultado sobre la irrupción de plataformas internacionales como Temu o Shein, Sambucetti aclaró que aún no tienen una participación de mercado relevante en Argentina, aunque sí compiten con fuerza en otros países.
Entre las ventajas del ecosistema local, destacó la logística eficiente -el 41% de las entregas se concretan en menos de 24 horas- y el sistema de cuotas, utilizado en el 80% de las compras con tarjeta.
Novedades: inteligencia artificial y personalización
Esta edición del CyberMonday incorporará nuevas herramientas digitales para mejorar la experiencia del usuario:
- Sección “Al toque”: permitirá personalizar la navegación según los intereses del usuario. Incluirá filtros por categorías, promociones en vivo, comparadores de precios, envíos gratis y ofertas recién publicadas.
- Cybot, el asistente conversacional: un chatbot con inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a buscar marcas, productos y recibir recomendaciones dentro del sitio oficial.
El crecimiento del ecommerce en Argentina
El comercio electrónico argentino atraviesa un período de expansión sostenida. En 2025, el 13% de los argentinos compró en línea por primera vez, mientras que el 72% realizó al menos una compra en los últimos seis meses y el 45% lo hizo en el último mes.
El canal online ya representa el 25% de las ventas totales para las empresas omnicanal, según datos de la CACE.
En el primer semestre de 2025, la facturación del ecommerce alcanzó 15,3 billones de pesos, un incremento del 79% respecto al mismo período del año anterior. En total, se concretaron 149,5 millones de órdenes de compra, un aumento del 46%, con un ticket promedio de 102.449 pesos por operación.
“En 2024, el 18% de las ventas de las empresas provenía del canal online; este año, esa proporción ya alcanza el 25%. Es un crecimiento sostenido y con mucho potencial por delante”, concluyó Sambucetti.