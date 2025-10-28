El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El jueves podría marcar el inicio de una mejora, con una reducción en la nubosidad y un ascenso de la temperatura que podría superar los 20 °C. Finalmente, para el viernes se prevé un escenario más favorable: el cielo se despejaría parcialmente y la máxima podría trepar hasta los 27 °C, dando paso a un fin de semana más templado y soleado en toda la provincia de Tucumán.