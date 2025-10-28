El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El regreso de las precipitaciones cambió por completo el escenario climático en Tucumán. Tras el ingreso de un frente lluvioso durante la tarde de ayer, el pronóstico de hoy anticipa una jornada gris, con abundante nubosidad, humedad elevada y temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. La máxima llegaría a los 14 °C.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones cesarían antes del mediodía, aunque las probabilidades estarán latentes durante el resto de la jornada. De esta manera, la inestabilidad podría extenderse durante buena parte del día, especialmente en zonas de valles y el este provincial.
El reporte matutino del SMN señaló que el martes comenzó con el cielo completamente cubierto y una temperatura mínima de 10 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los 7 °C, debido al viento frío proveniente del sudoeste. La humedad relativa alcanzó el 95% y la visibilidad se redujo a poco más de tres kilómetros.
A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga densa y que la humedad ronde el 88%. Las temperaturas experimentarán una leve mejora hacia el mediodía, con valores cercanos a los 11 °C, aunque los vientos continuarán soplando desde el sudoeste, aunque con menor intensidad.
Por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el cielo permanezca mayormente nublado y que la temperatura máxima apenas alcance los 14 °C. Los vientos seguirán siendo suaves, predominando desde el mismo sector.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables. El cielo seguirá cubierto, con alta humedad y temperaturas que descenderán nuevamente hasta los 10 °C. El viento rotará al norte, anticipando un leve cambio en el patrón climático para los próximos días.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el miércoles se presentará con cielo cubierto y humedad alta. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 17 °C de máxima, sin probabilidades de nuevas lluvias.
El jueves podría marcar el inicio de una mejora, con una reducción en la nubosidad y un ascenso de la temperatura que podría superar los 20 °C. Finalmente, para el viernes se prevé un escenario más favorable: el cielo se despejaría parcialmente y la máxima podría trepar hasta los 27 °C, dando paso a un fin de semana más templado y soleado en toda la provincia de Tucumán.