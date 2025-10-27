Del aislamiento al apocalipsis: Rafael Caro habla sobre su nuevo libro de cuentos, Carpe Noctem

Estaba escribiendo un conjunto de relatos antes de pensar siquiera en un libro. Quería escribir algo ligero y divertido por pura diversión. Ray Bradbury sugería escribir tantos cuentos como fuera posible para descartar la mayoría. De ellos se podía reunir un puñado de cuentos decentes o buenos y, uno por lo menos sería excelente. Estaba en eso cuando ocurrió la pandemia. Por lo tanto los cuentos viraron de lo cómico, optimista a la claustrofobia. Empecé a verme como un espécimen de laboratorio atrapado en una jaula para un experimento de propósito desconocido. Tenía la fantasía de escapar haciendo parkour por los techos. De ahí salió el cuento Safari urbano. Después me di cuenta de que la misma idea de escape se repetía a lo largo de gran parte de Carpe Noctem. Quiero destacar el trabajo de diseño de Zaida Kassab y Daniel Ocaranza en el trabajo del arte de tapa y las ilustraciones interiores. Si les interesa saber cómo fue la imagen inicial de cada cuento, admiren las ilustraciones que acompañan cada cuento. Captaron lo que imaginé al escribirlas.