Lucas Pusineri cerró su ciclo en Atlético Tucumán con una emotiva despedida en redes sociales

Tras su salida como entrenador del plantel profesional de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de los hinchas y agradecer la oportunidad de haber dirigido al club durante dos años.
“No quería irme sin agradecer, antes que nada, la oportunidad de haber dirigido en este club. Fueron en total dos años en los que los hinchas me hicieron sentir siempre muy a gusto”, escribió el DT en una historia de Instagram.
Pusineri hizo un repaso por su ciclo al frente del “Decano”, destacando el buen inicio de su gestión y el compromiso del plantel.
“La primera etapa fue casi de ensueño: acompañó el buen clima del club, se trabajó igual de duro que lo hemos hecho siempre y los resultados deportivos se dieron de la mejor manera. Pudimos lograr que Atlético Tucumán pelee en los primeros puestos durante todo el torneo”, recordó.
Sin embargo, reconoció que el último tramo fue más irregular:
“Estos últimos ocho meses fueron un tanto irregulares, como le viene sucediendo al fútbol argentino en su totalidad. Nos fue muy bien de local, y nos costó más de visitante, algo que a Atlético Tucumán le sucedió históricamente. Pero el equipo fue siempre competitivo y demostró actitud”.
Pusineri aclaró además que su salida no fue decisión del cuerpo técnico, sino de la dirigencia:
“Me parece fundamental dejar en claro que no era nuestra idea irnos faltando tres fechas para terminar el torneo. Pero las decisiones dirigenciales mandan. Lamentablemente, sabemos que los entrenadores son los fusibles en la mayoría de las instituciones. Son las reglas del juego”.
El entrenador también valoró el trabajo realizado en el mercado de pases y el crecimiento de varios futbolistas del club:
“Consolidamos jugadores de la institución, pudimos ganarle a Boca y a River, y estuvimos siempre dentro de los ocho primeros lugares de la tabla”.
Finalmente, dedicó un mensaje especial a los hinchas de Atlético Tucumán:
“La gente siempre me demostró cariño y alentó de local con una fuerza extraordinaria, haciendo que el José Fierro sea una fortaleza. Mis mejores deseos para esta institución y sus hinchas. Hemos sido muy felices en Tucumán y esperamos que lo que venga sea lo mejor para todos”.
Con estas palabras, Pusineri cerró su ciclo en el “Decano”, mientras el club inicia una nueva etapa bajo la conducción de Hugo Colace, quien ya dirigió su primera práctica al frente del plantel.