Hugo Colace, tras su primer entrenamiento en Atlético Tucumán: “Esta vuelta de página nos va a dar un envión”

Hugo Colace inició oficialmente su ciclo como entrenador del plantel profesional de Atlético Tucumán, luego de la salida de Lucas Pusineri. Este lunes dirigió su primer entrenamiento al frente del “Decano”, y al finalizar la práctica dejó en claro su entusiasmo por el nuevo desafío.
“Esta vuelta de página nos va a dar un envión”, afirmó Colace ante los medios, subrayando la importancia de comenzar de cero en esta nueva etapa. “Los jugadores están bárbaros. Les dije que tenemos que cambiar la página ya mismo. Es a corto plazo: hay un partido pronto, y ellos lo asimilaron”, agregó.
El flamante DT agradeció la confianza de la dirigencia y destacó la predisposición del grupo:
“Los dirigentes me dieron la confianza, tengo todo para ejecutar mis ideas. Trabajaré incansablemente para conseguir los objetivos”.
Colace también presentó a su cuerpo técnico, integrado por Ricardo Pellegrino (auxiliar 1), Nicolás Gianni (auxiliar 2) y Osvaldo Scansetti, preparador físico, quien llega desde México tras varios años de trabajo en el exterior.
“Es un equipo que sabe lo que quiere y que sabe lo que tiene que hacer. Si bien pasaron cosas, dimos vuelta la página. Empezamos de cero para enfrentar estas tres finales”, aseguró el DT, que remarcó su seguimiento constante del club:
“Al equipo nuestro lo sigo desde el primer día. Este cambio, esta vuelta de página, nos va a dar un envión. Tenemos que tener claro que depende de nosotros”.
Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas:
“Mi cuerpo técnico y yo venimos a trabajar incansablemente. Queremos que Atlético Tucumán sea protagonista y que la gente se sienta orgullosa del equipo”.