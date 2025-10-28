No habrá cambio de fiscal en el caso Vélez

El fiscal Regional Fernando Blanno decidió rechazar un planteo de inhibición y la fiscala Adrina Reinoso Cuello seguirá al frente de la causa en la que se investiga el abuso sexual contra una joven por la que fueron acusados cuatro ex jugadores de Vélez.
La representante del Ministerio Público había presentado el pedido el viernes 17. Argumentó que por las medidas que había tomado fue cuestionada duramente por los querellantes en los diferentes medios de comunicación y recibió todo tipo de acusaciones durante una marcha de bancarias. “Todas estas acusaciones influyen en la disposición anímica de la suscripta, lo cual impide la dirección con objetividad y tranquilidad de la presente investigación, siempre con miras a brindar a las partes una tutela judicial efectiva y arribar a la solución más eficiente del caso”, fundamento.
Tal como indican las normas, las partes fueron consultadas sobre la cuestión. José María Molina, Antoniella Battaglia y Ernesto García Biagosch (representan a Braian Cufre y Abiel Osorio); Ernesto Baaclini (Sebastián Sosa) y los querellantes Patricia Neme, Franco Venditti y Patricio Char rechazaron el planteo por considerar que no había motivos de inhibición. Los abogados de la víctima sí pidieron que fuera separada porque ella misma había reconocido que había perdido la objetividad. María Florencia Abdala y Camilo Atim (asisten a José Florentín Bobadilla) decidieron no fijar una postura.
“No se ha acreditado la existencia de hechos objetivos del procedimiento que permitan concluir que la Dra. Reinoso ha perdido la objetividad necesaria para continuar interviniendo en el legajo. Por el contrario, de las constancias analizadas se advierte que su actuación se ha desarrollado dentro de los márgenes de la legalidad, en observancia del principio de objetividad y del control judicial propio del sistema acusatorio”, sostuvo en uno de los puntos de la resolución el fiscal Regional Blanno.
La causa debería retomarse con la declaración de varios testigos solicitados por la defensa. También tendría que realizarse una audiencia solicitada por la querella para pedir la nulidad de las pericias telefónicas.