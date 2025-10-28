No habrá cambio de fiscal en el caso Vélez

La representante del Ministerio Público había presentado el pedido el viernes 17. Argumentó que por las medidas que había tomado fue cuestionada duramente por los querellantes en los diferentes medios de comunicación y recibió todo tipo de acusaciones durante una marcha de bancarias. “Todas estas acusaciones influyen en la disposición anímica de la suscripta, lo cual impide la dirección con objetividad y tranquilidad de la presente investigación, siempre con miras a brindar a las partes una tutela judicial efectiva y arribar a la solución más eficiente del caso”, fundamento.