Secciones
Seguridad

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Las partes definen si se separará a la fiscala.

Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez
Hace 2 Hs

Las partes que intervienen en la cada vez más compleja causa conocida como el “Caso Vélez”. El fiscal Regional Fernando Blanno solicitó que la querella y los defensores opinen sobre el pedido de inhibición que solicitó la fiscala Adriana Reinoso Cuello de seguir instruyendo el expediente.

En marzo de 2024, la joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.

El viernes pasado, se confirmó que la representante del Ministerio Público había solicitado que la separaran del cargo. “En el marco de la presente investigación, se suscitaron números hechos de gravedad que me impiden continuar interviniendo en el presente legajo, hechos ocasionados en virtud de las medidas investigativas ordenadas por jueces, en el presente legajo y a requerimiento de los defensores”, sostuvo la fiscala al fundamentar su pedido.

“Como es de público conocimiento, en sucesivos programas, redes sociales y marchas se han referido a mi persona como ‘cómplice’. Sumado a ello, Patricia Neme -representante de la querella- calificó mi desempeño como ‘nefasto’, con maniobras corruptas, acusándome además de hostigar a la víctima, a testigos”, planteó. También señaló: “indicó que lo que se pretende es hostigar y castigar a la víctima, tomarla de rehén, silenciarla, generarle temor y hostigar también a testigos”.

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Reinoso Cuello le informó a Blanno que todas estas acusaciones “influyen en la disposición anímica de la suscripta, lo cual impide la dirección con objetividad y tranquilidad de la presente investigación, siempre con miras a brindar a las partes una tutela judicial efectiva y arribar a la solución más eficiente del caso”.

Objetividad

“Tal como lo afirmó el Fiscal Regional en otros casos, uno de los requisitos indispensables en la administración de justicia lo constituye la objetividad de quien debe llevar adelante la investigación, lo cual he cumplido hasta el presente”, destacó. “El fiscal debe ejercer la acción pública y desplegar sus tareas con la finalidad de determinar si ha existido o no un hecho delictivo, y debe hacerlo guiado siempre por pautas objetivas, valorando críticamente los hechos y los elementos que han llegado a su conocimiento, ya que en caso contrario se corre el riesgo de quebrantar normas, garantías y principios fundamentales”, añadió.

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Tal como lo indican las normas, Blanno les corrió vista a las partes para que den su opinión sobre el planteo. Al cierre de esta edición, los querellantes Neme, Franco Veditti y Patricio Char no habían informado qué postura tomarían. Lo mismo sucede con los defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim (abogados de Florentín Bobadilla), Antoniella Battaglia, Ernesto García Biagosch y José María Molina (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa) no informaron sobre cuál será su postura.

Temas TucumánClub Atlético Vélez SarsfieldAdriana Reinoso CuelloSebastián SosaBraian CufréAbiel OsorioJosé Florentín BobadillaDenuncia contra futbolistas de Vélez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes
1

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país
2

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

4

Necesarios debates sobre viviendas y construcción

5

Cartas de lectores: candidaturas testimoniales

6

Cartas de lectores: inundaciones en calle Jujuy

Más Noticias
El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

Sobrevivientes de abusos del clero se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano

Sobrevivientes de abusos del clero se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano

Los franceses buscan a quién culpar por la pérdida de las joyas del Louvre

Los franceses buscan a quién culpar por la pérdida de las joyas del Louvre

Comentarios