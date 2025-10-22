Presunto abuso sexual: se resuelve otro planteo del caso Vélez

Objetividad

“Tal como lo afirmó el Fiscal Regional en otros casos, uno de los requisitos indispensables en la administración de justicia lo constituye la objetividad de quien debe llevar adelante la investigación, lo cual he cumplido hasta el presente”, destacó. “El fiscal debe ejercer la acción pública y desplegar sus tareas con la finalidad de determinar si ha existido o no un hecho delictivo, y debe hacerlo guiado siempre por pautas objetivas, valorando críticamente los hechos y los elementos que han llegado a su conocimiento, ya que en caso contrario se corre el riesgo de quebrantar normas, garantías y principios fundamentales”, añadió.