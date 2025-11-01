Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Rutina

Los elementos a utiliazar son pesas ligeras, bandas elásticas o el propio peso corporal. La rutina puede comenzar con un calentamiento de aproximadamente 10 minutos, como caminar, mover brazos y piernas o realizar movimientos articulares suaves. Después se recomienda seleccionar entre cinco y siete ejercicios que incluyan movimientos como sentadillas, flexiones de pared, elevaciones de talones, prensa de piernas en máquina o remo.



Cada uno de estos ejercicios debe realizarse en una o dos series de 10 a 12 repeticiones, incrementando la dificultad progresivamente en función de las capacidades físicas de cada uno. Diversos estudios han correlacionado consistentemente niveles bajos de fuerza muscular (medida a menudo por la fuerza de agarre o prensión) con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares.