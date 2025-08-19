Secciones
Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

El programa permite pasar de texto a audio con voces y velocidades ajustables. Está disponible para iOS, Android y web, y es ideal para estudiantes y lectores digitales.

DE LA HOJA AL AURICULAR. La tendencia del audiolibro crece entre jóvenes que buscan aprovechar el tiempo y disfrutar de la lectura en nuevos formatos. / PEXELS DE LA HOJA AL AURICULAR. La tendencia del audiolibro crece entre jóvenes que buscan aprovechar el tiempo y disfrutar de la lectura en nuevos formatos. / PEXELS
Hace 3 Hs

Entre clases, trabajo y redes sociales, cada vez hacemos más cosas al mismo tiempo. En ese escenario, los audiolibros ganaron terreno: permiten leer en un viaje largo, al entrenar o al hacer tareas domésticas. Y la novedad es que ya no dependen de las ediciones profesionales porque existen apps que convierten cualquier texto en audio en segundos.

Speechify es una plataforma (speechify.com) que funciona con archivos PDF, documentos de Word, e-books e incluso fotos de texto. Para generar un audiolibro hay que cargar el contenido y elegir entre más de 200 voces disponibles, con la posibilidad de ajustar la velocidad o añadir música de fondo. 

GRATUITA. La herramienta que transforma tus textos en podcasts personalizados. / SPEECHIFY GRATUITA. La herramienta que transforma tus textos en podcasts personalizados. / SPEECHIFY

Una tendencia entre menores de 45 años

El boom de los audiolibros no es casualidad. Según la Asociación de Editores de Audiolibros de los Estados Unidos, el 73% de los usuarios escucha textos desde su smartphone y más de la mitad de los oyentes frecuentes tienen menos de 45 años. Una tendencia que crece entre jóvenes que buscan aprovechar el tiempo y disfrutar de la lectura en nuevos formatos.

La app Speechify está disponible para iOS, Android y la web, y ofrece planes gratuitos y pagos. Para muchos estudiantes y lectores digitales, se convirtió en una forma accesible de aprovechar cada momento del día y transformar la lectura en una experiencia auditiva.

En definitiva, Speechify democratiza el acceso a los audiolibros: ya no es necesario esperar que un título sea grabado profesionalmente, ahora podés crear tu propia biblioteca sonora en segundos.

MULTIPLATAFORMA. Es gratuita y convierte texto en audio con voces realistas. / SPEECHIFY.COM MULTIPLATAFORMA. Es gratuita y convierte texto en audio con voces realistas. / SPEECHIFY.COM

Apps alternativas para convertir texto en audio

Aunque Speechify es una de las más populares, no es la única. Existen otras aplicaciones que cumplen funciones similares:

- Natural Reader: convierte textos en voz con tonos realistas y permite exportar los audios en MP3.

- Voice Dream Reader: ideal para estudiantes porque lee documentos, artículos web y hasta resúmenes de estudio.

- Google Play Books: además de e-books, tiene una función integrada para leer en voz alta.

- Audible Captions (Amazon): combina lectura y narración para seguir el texto mientras se escucha.

- Pocket: es un servicio pensado para artículos web y notas guardadas. Con la función de voz, convierte tus lecturas pendientes en podcasts personales.

