Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una tendencia entre menores de 45 años

El boom de los audiolibros no es casualidad. Según la Asociación de Editores de Audiolibros de los Estados Unidos, el 73% de los usuarios escucha textos desde su smartphone y más de la mitad de los oyentes frecuentes tienen menos de 45 años. Una tendencia que crece entre jóvenes que buscan aprovechar el tiempo y disfrutar de la lectura en nuevos formatos.