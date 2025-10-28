Todo sobre el petróleo y el gas en un curso corto y online de la Universidad Tecnológica Nacional

El petróleo y el gas son pilares en expansión de la economía argentina. Desde la extracción en los yacimientos hasta la distribución para el consumo, esta industria atraviesa buena parte del entramado productivo del país. Para quienes buscan entender cómo funciona ese mundo o actualizar sus conocimientos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Buenos Aires abrirá un nuevo curso online de petróleo y gas. Las clases comenzarán el 20 de marzo de 2026.
La propuesta tiene una duración de seis semanas, y apunta a ofrecer una mirada integral sobre el negocio energético mediante la combinación de conocimientos técnicos y económicos. Los participantes podrán conocer el recorrido completo del petróleo y del gas; los principales indicadores del sector; los costos de producción y las variables que determinan los precios internacionales. También se analizarán los mitos y realidades que rodean a la industria y el papel que ocupa la Argentina en el mapa energético mundial.
El curso se dicta de forma 100% virtual mediante el Centro de e-Learning de la UTN Buenos Aires, una modalidad que permite aprovechar la oportunidad desde cualquier lugar del país. Cada módulo incluye material descargable, clases en directo por Zoom (que luego quedan grabadas), foros de debate y un seguimiento personalizado de los tutores que acompañan a cada estudiante durante su proceso de aprendizaje.
Tres o seis cuotas sin interés y certificación
La capacitación tiene un valor de $ 172.000, y existe la posibilidad de abonar esa suma en tres o seis cuotas sin interés. El cumplimiento de los requisitos otorga el derecho a una certificación universitaria oficial de la UTN.
Entre los temas que se abordarán se destacan una introducción a la geología; los procesos de perforación y producción; los sistemas de refinación; los productos y subproductos derivados del petróleo, y una visión general sobre el mercado energético actual. También se trabajarán ejercicios numéricos y análisis de casos reales con información actualizada sobre los valores de mercado y las tecnologías más recientes.
El curso está destinado a estudiantes, profesionales o técnicos interesados en los temas energéticos, la eficiencia y la innovación dentro de la industria del gas y el petróleo. Se requiere tener el secundario completo, aunque también se orienta a quienes cursan carreras como Ingeniería, Economía o afines, y desean adquirir una visión general del sector.
Las inscripciones ya están abiertas en el campus virtual del Centro de e-Learning de la UTN. Quienes deseen participar pueden encontrar más información y registrarse en sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning