Todo sobre el petróleo y el gas en un curso corto y online de la Universidad Tecnológica Nacional

La propuesta tiene una duración de seis semanas, y apunta a ofrecer una mirada integral sobre el negocio energético mediante la combinación de conocimientos técnicos y económicos. Los participantes podrán conocer el recorrido completo del petróleo y del gas; los principales indicadores del sector; los costos de producción y las variables que determinan los precios internacionales. También se analizarán los mitos y realidades que rodean a la industria y el papel que ocupa la Argentina en el mapa energético mundial.