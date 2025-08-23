La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

La Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT) anunció la apertura de inscripciones para tres nuevas diplomaturas en áreas clave para el desarrollo productivo: Recursos Mineros, Energías Renovables y Gerenciamiento de Obras.
Los programas están dirigidos a profesionales, estudiantes y público en general, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas en sectores estratégicos para la provincia y el país. Cada propuesta comprende instancias teóricas y prácticas, con la participación de docentes y especialistas con experiencia tanto en el ámbito académico como en el profesional.
El decano de la Facultad Regional Tucumán, ingeniero Rubén Egea, subrayó la importancia de estas nuevas ofertas: “estas diplomaturas son transformadoras porque permiten abrir las puertas de la Universidad hacia la comunidad, y acercar alternativas de formación continua a nuestros graduados y a todas aquellas personas que sienten la necesidad de seguir capacitándose en un contexto cada vez más desafiante”.
Cuándo empieza y cuánto cuésta
El cursado será 100% virtual, lo que permitirá la participación de jóvenes de distintas localidades. Las clases comenzarán en la segunda semana de septiembre y los cupos son limitados.
Todas las diplomaturas mencionadas tienen un arancel mensual de $ 100.000 más una matrícula única de $ 40.000, con un descuento del 10% para estudiantes y graduados de la institución.
Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Graduados de la UTN-FRT mediante el correo electrónico graduados@frt.utn.edu.ar, el teléfono 3815 682427 o consultar en la página web oficial frt.utn.edu.ar
Con estas nuevas propuestas, la sede tucumana de la UTN reafirma su compromiso con la formación profesional y la innovación. Se trata de ofrecer a los jóvenes y a los profesionales en general herramientas concretas para enfrentar los desafíos del futuro laboral.