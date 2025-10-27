El secreto de los expertos para acabar con las cucarachas: no es un veneno y está en tu aspiradora

Existen tres tipos principales. La más común en interiores es la cucaracha alemana o escarabajo de cocina (Blatella germanica), que no vuela pero trepa con facilidad y es de color amarillento. Esta es la especie que aparece en cualquier piso y se propaga muy fácilmente entre los vecinos de una comunidad. El problema no es solo la repulsión, sino que dejan un rastro perjudicial para la salud sobre la comida y el mármol. Este rastro sirve para marcar su camino y puede transmitir diferentes bacterias, como la salmonela, además de virus, hongos, e incluso generar asma y otras alergias.