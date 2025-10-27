El secreto de los expertos para acabar con las cucarachas: no es un veneno y está en tu aspiradora

Las cucarachas, visitantes indeseados que entran a nuestras casas, aparecen habitualmente en la cocina o en el baño, ya que son las zonas donde encuentran los factores esenciales para su proliferación: agua, comida, y lugares oscuros y cálidos para esconderse y reproducirse. De hecho, uno de sus puntos preferidos es el motor de la heladera. Y es allí donde debemos acercarnos para terminar con ellas.
No es casualidad que las encontremos en el lavabo del baño o la cocina. Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, explicó al medio La Vanguardia que la manera más sencilla de saber si tenemos una plaga es retirando la heladera y mirando si hay junto al motor.
El peligro que se esconde de noche
Las cucarachas son una especie principalmente nocturna. Por eso, lo más habitual es verlas en este momento, como cuando vas a buscar un vaso de agua en la heladera y la ves correr por el mármol de la cocina. El experto añade un dato crucial: "si en ves tres de día, tenés cincuenta de noche".
Existen tres tipos principales. La más común en interiores es la cucaracha alemana o escarabajo de cocina (Blatella germanica), que no vuela pero trepa con facilidad y es de color amarillento. Esta es la especie que aparece en cualquier piso y se propaga muy fácilmente entre los vecinos de una comunidad. El problema no es solo la repulsión, sino que dejan un rastro perjudicial para la salud sobre la comida y el mármol. Este rastro sirve para marcar su camino y puede transmitir diferentes bacterias, como la salmonela, además de virus, hongos, e incluso generar asma y otras alergias.
La clave está en eliminar los huevos
La mayor dificultad al controlar la plaga es que "nada mata los huevos", según remarca el especialista. Advierte que, si el proceso no se hace correctamente, "siempre queda un rastro", e incluso "de una cucaracha muerta pueden salir las crías". Esto hace que su eliminación completa sea muy complicada.
Molinero sugiere que, para acabar con ellas, se debe realizar un tratamiento similar al que se usa para los piojos: una vez eliminado el adulto, hay que destruir los huevos. Por eso, el experto recomienda que, en lugar de lmpiar la zona, es mucho más efectivo pasar el aspirador. Al pasar el trapo, se corre el riesgo de esparcir los huevos, pero al aspirar, te aseguras de eliminarlos, siempre y cuando se tire la bolsa del aspirador inmediatamente para evitar que las crías nazcan.