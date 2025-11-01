Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Cillian Murphy deslumbra en el papel principal de Steve, actuación que podría asegurarle otra nominación al Óscar. Steve es un maestro de primaria dedicado que trabaja en una escuela para adolescentes con problemas y se preocupa genuinamente por sus alumnos. Sin embargo, se presiona en exceso, lo cual lo lleva a perder el control. La inminente clausura de la escuela provoca su enojo, mientras que uno de sus estudiantes, Shy (J. Licurgo), es rechazado por su familia y cae en una profunda desesperación. La escuela representa la última oportunidad para estos jóvenes, y Shy emprende un camino trágico cuando siente que ya no le queda nada. Steve se transmite en Netflix.