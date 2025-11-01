Secciones
SociedadActualidad

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Estas producciones se realizaron específicamente para el servicio de streaming o fueron adquiridas por este.

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
Hace 1 Hs

Netflix incorpora continuamente nuevos filmes a su catálogo, pero pocas veces agrega títulos tan aclamados como en este mes de octubre. Para esta ocasión, se destacan tres selecciones de los mejores largometrajes originales de la plataforma. Estas producciones se realizaron específicamente para el servicio de streaming o fueron adquiridas por este.

"Animal tendrá segunda temporada en Netflix: Luis Zahera vuelve con más historias de enredos

Animal tendrá segunda temporada en Netflix: Luis Zahera vuelve con más historias de enredos

Al clasificar estas cinco películas en Rotten Tomatoes, una de las producciones originales de Netflix lideró la lista. Este filme en particular consiguió una calificación perfecta del 100 por ciento por parte de la crítica. Dicha película resulta un tanto melancólica, pero su visionado vale mucho la pena. Recomendamos verla junto con el resto de las destacadas.

Cuatro películas para ver este mes en Netflix, con las mejores clasficaciones en Rotten Tomattoes

Baile sucio (1987)

"¡Nadie arrincona a un niño!" es la línea más famosa de Baile sucio, una de las películas románticas más queridas de los años 80. La historia, ambientada en 1963, muestra a Frances “Baby” Houseman (Jennifer Gris) pasando el verano con su familia en un resort. Allí conoce al instructor de baile Johnny Castle (Patricio Swayze), con quien empieza a practicar para sustituir a su amiga Penny Johnson (Cynthia Rodas). El romance florece, pero el padre de Baby, Jake Houseman (Jerry Orbach), intenta separarlos. Baile sucio se encuentra disponible en streaming en Netflix.

Steve (2025)

Cillian Murphy deslumbra en el papel principal de Steve, actuación que podría asegurarle otra nominación al Óscar. Steve es un maestro de primaria dedicado que trabaja en una escuela para adolescentes con problemas y se preocupa genuinamente por sus alumnos. Sin embargo, se presiona en exceso, lo cual lo lleva a perder el control. La inminente clausura de la escuela provoca su enojo, mientras que uno de sus estudiantes, Shy (J. Licurgo), es rechazado por su familia y cae en una profunda desesperación. La escuela representa la última oportunidad para estos jóvenes, y Shy emprende un camino trágico cuando siente que ya no le queda nada. Steve se transmite en Netflix.

Una casa de dinamita (2025)

Tras una pausa de siete años, la directora Kathryn Bigelow regresa con la película Casa de dinamita. El filme plantea un escenario catastrófico para Estados Unidos, donde un misil nuclear se dirige a Chicago, tomando por sorpresa a los líderes civiles y militares de la nación. La Capitana Olivia Walker (Rebeca Ferguson) y el General Antonio Brady (Tracy Letts), en la sala de situación, junto con el Presidente de los Estados Unidos, interpretado por Idris Elba, enfrentan una situación imposible. Sus decisiones críticas determinarán el destino de la nación. Casa de dinamita estará en streaming en Netflix a partir del 24 de octubre.

Vivimos siempre en el castillo (2019)

Esta película es una adaptación de la novela Siempre hemos estado en el castillo de Shirley Jackson. La trama sigue a las hermanas Constance (Alexandra Daddario) y Marykat Blackwood (Taissa Farmiga), marginadas de la sociedad porque se cree que Constance asesinó a sus padres. Constance nunca sale de casa, y Merricutt encuentra consuelo en el fuerte vínculo que la une a su hermana. La llegada de su primo, Charles Blackwood (Sebastián Stan), amenaza con romper el autoexilio de Constance. Esto enfurece a Merikat y la lleva a tomar acciones extremas e irreversibles. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué pasa realmente en nuestro cerebro cuando vemos películas de terror?: la ciencia del miedo

¿Qué pasa realmente en nuestro cerebro cuando vemos películas de terror?: la ciencia del miedo

Netflix reveló de qué se trata la última temporada de Stranger Things: ¿cuándo se estrena el capítulo final?

Netflix reveló de qué se trata la última temporada de Stranger Things: ¿cuándo se estrena el capítulo final?

Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde adentro

Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde adentro

Accesorios: ¿qué prenda reemplazará a los bolsos pequeños y será tendencia en 2026?

Accesorios: ¿qué prenda reemplazará a los bolsos pequeños y será tendencia en 2026?

Ideas de comidas para toda la semana: un menú rico y económico con poca carne

Ideas de comidas para toda la semana: un menú rico y económico con poca carne

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Comentarios