Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Netflix incorpora continuamente nuevos filmes a su catálogo, pero pocas veces agrega títulos tan aclamados como en este mes de octubre. Para esta ocasión, se destacan tres selecciones de los mejores largometrajes originales de la plataforma. Estas producciones se realizaron específicamente para el servicio de streaming o fueron adquiridas por este.
Al clasificar estas cinco películas en Rotten Tomatoes, una de las producciones originales de Netflix lideró la lista. Este filme en particular consiguió una calificación perfecta del 100 por ciento por parte de la crítica. Dicha película resulta un tanto melancólica, pero su visionado vale mucho la pena. Recomendamos verla junto con el resto de las destacadas.
Cuatro películas para ver este mes en Netflix, con las mejores clasficaciones en Rotten Tomattoes
Baile sucio (1987)
"¡Nadie arrincona a un niño!" es la línea más famosa de Baile sucio, una de las películas románticas más queridas de los años 80. La historia, ambientada en 1963, muestra a Frances “Baby” Houseman (Jennifer Gris) pasando el verano con su familia en un resort. Allí conoce al instructor de baile Johnny Castle (Patricio Swayze), con quien empieza a practicar para sustituir a su amiga Penny Johnson (Cynthia Rodas). El romance florece, pero el padre de Baby, Jake Houseman (Jerry Orbach), intenta separarlos. Baile sucio se encuentra disponible en streaming en Netflix.
Steve (2025)
Cillian Murphy deslumbra en el papel principal de Steve, actuación que podría asegurarle otra nominación al Óscar. Steve es un maestro de primaria dedicado que trabaja en una escuela para adolescentes con problemas y se preocupa genuinamente por sus alumnos. Sin embargo, se presiona en exceso, lo cual lo lleva a perder el control. La inminente clausura de la escuela provoca su enojo, mientras que uno de sus estudiantes, Shy (J. Licurgo), es rechazado por su familia y cae en una profunda desesperación. La escuela representa la última oportunidad para estos jóvenes, y Shy emprende un camino trágico cuando siente que ya no le queda nada. Steve se transmite en Netflix.
Una casa de dinamita (2025)
Tras una pausa de siete años, la directora Kathryn Bigelow regresa con la película Casa de dinamita. El filme plantea un escenario catastrófico para Estados Unidos, donde un misil nuclear se dirige a Chicago, tomando por sorpresa a los líderes civiles y militares de la nación. La Capitana Olivia Walker (Rebeca Ferguson) y el General Antonio Brady (Tracy Letts), en la sala de situación, junto con el Presidente de los Estados Unidos, interpretado por Idris Elba, enfrentan una situación imposible. Sus decisiones críticas determinarán el destino de la nación. Casa de dinamita estará en streaming en Netflix a partir del 24 de octubre.
Vivimos siempre en el castillo (2019)
Esta película es una adaptación de la novela Siempre hemos estado en el castillo de Shirley Jackson. La trama sigue a las hermanas Constance (Alexandra Daddario) y Marykat Blackwood (Taissa Farmiga), marginadas de la sociedad porque se cree que Constance asesinó a sus padres. Constance nunca sale de casa, y Merricutt encuentra consuelo en el fuerte vínculo que la une a su hermana. La llegada de su primo, Charles Blackwood (Sebastián Stan), amenaza con romper el autoexilio de Constance. Esto enfurece a Merikat y la lleva a tomar acciones extremas e irreversibles.