Secciones
Mundo

"Animal tendrá segunda temporada en Netflix: Luis Zahera vuelve con más historias de enredos

La plataforma ha confirmado que su último número 1 tendrá más capítulos y que vuelven el personaje del veterinario y su sobrina.

Animal' tendrá segunda temporada en Netflix "Animal' tendrá segunda temporada en Netflix
Hace 1 Hs

Desde su estreno a comienzos de octubre, la serie "Animal" se convirtió rápidamente en una de las sorpresas del catálogo de Netflix. La comedia dramática ambientada en Galicia, protagonizada por Luis Zahera como el veterinario rural Antón, retrata con ternura, humor y cierta sátira el choque entre el mundo rural y urbano.

Luis Zahera protagoniza la serie española que está entre las más vistas de Netflix

Luis Zahera protagoniza la serie española que está entre las más vistas de Netflix

Con apenas nueve episodios de unos 30 minutos cada uno, la serie captó atención masiva en España y Latinoamérica. Mientras los espectadores piden más, Netflix confirmó que habrá una segunda temporada. 

"Animal' tendrá segunda temporada en Netflix: Luis Zahera vuelve con más historias de enredos

“En la segunda temporada de 'Animal' volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. Habrá más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia”, explica Jota Aceytuno, productor ejecutivo en Alea Media.

Y sí, vuelve Kawanda, el personaje viral de frases dignas de taza de desayuno, y regresa también esa mezcla tan gallega de sarcasmo y ternura que convierte lo absurdo en costumbrismo puro. "Animal" no ha necesitado de grandes giros ni tramas imposibles: basta con una granja, un par de ovejas y Zahera poniendo cara de que el mundo se ha vuelto loco para que funcione.

La serie, creada por Víctor G. León y escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo, mantiene su espíritu original: una comedia con alma salvaje sobre lo que ocurre cuando la familia y el trabajo se mezclan más de la cuenta. Antón sigue siendo ese veterinario rural que ha terminado en una tienda de mascotas; Uxía, su sobrina, continúa intentando convertir el caos en negocio. Entre ambos, una Galicia que se ríe de sí misma y, de paso, nos recuerda que el humor, cuando es auténtico, no entiende de fronteras ni de especies.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios