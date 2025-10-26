Desde su estreno a comienzos de octubre, la serie "Animal" se convirtió rápidamente en una de las sorpresas del catálogo de Netflix. La comedia dramática ambientada en Galicia, protagonizada por Luis Zahera como el veterinario rural Antón, retrata con ternura, humor y cierta sátira el choque entre el mundo rural y urbano.
Con apenas nueve episodios de unos 30 minutos cada uno, la serie captó atención masiva en España y Latinoamérica. Mientras los espectadores piden más, Netflix confirmó que habrá una segunda temporada.
"Animal' tendrá segunda temporada en Netflix: Luis Zahera vuelve con más historias de enredos
“En la segunda temporada de 'Animal' volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. Habrá más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia”, explica Jota Aceytuno, productor ejecutivo en Alea Media.
Y sí, vuelve Kawanda, el personaje viral de frases dignas de taza de desayuno, y regresa también esa mezcla tan gallega de sarcasmo y ternura que convierte lo absurdo en costumbrismo puro. "Animal" no ha necesitado de grandes giros ni tramas imposibles: basta con una granja, un par de ovejas y Zahera poniendo cara de que el mundo se ha vuelto loco para que funcione.
La serie, creada por Víctor G. León y escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo, mantiene su espíritu original: una comedia con alma salvaje sobre lo que ocurre cuando la familia y el trabajo se mezclan más de la cuenta. Antón sigue siendo ese veterinario rural que ha terminado en una tienda de mascotas; Uxía, su sobrina, continúa intentando convertir el caos en negocio. Entre ambos, una Galicia que se ríe de sí misma y, de paso, nos recuerda que el humor, cuando es auténtico, no entiende de fronteras ni de especies.