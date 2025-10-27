San Lorenzo suma más sanciones de la FIFA y atraviesa una crisis institucional sin freno

Más allá de la cifra, el impacto es profundo por el momento en que llega. San Lorenzo atraviesa una crisis institucional de gran magnitud, que se agravó tras la difusión de una cámara oculta en la que se observa al presidente Marcelo Moretti recibiendo una presunta coima vinculada al fichaje de un juvenil. A pesar de la polémica y de haber solicitado licencia, la Justicia ordenó su restitución al cargo, lo que generó aún más tensión puertas adentro.