San Lorenzo suma más sanciones de la FIFA y atraviesa una crisis institucional sin freno

San Lorenzo volvió a quedar en el ojo de la tormenta. En los últimos días, el club recibió seis nuevas sanciones por parte de la FIFA, notificadas oficialmente el 24 de octubre, lo que eleva a 11 el total de inhibiciones vigentes y lo ubica como el segundo club más penalizado del continente, solamente detrás de San José de Bolivia.
Las recientes medidas están vinculadas a deudas con Rafael Pérez, quien integró el plantel en 2023, y al pago del mecanismo de solidaridad correspondiente al pase del delantero Diego Herazo, proveniente de Deportes Tolima a comienzos de 2024. El monto total rondaría los U$S 350.000, que se suman a los múltiples compromisos económicos que la institución aún debe resolver.
Más allá de la cifra, el impacto es profundo por el momento en que llega. San Lorenzo atraviesa una crisis institucional de gran magnitud, que se agravó tras la difusión de una cámara oculta en la que se observa al presidente Marcelo Moretti recibiendo una presunta coima vinculada al fichaje de un juvenil. A pesar de la polémica y de haber solicitado licencia, la Justicia ordenó su restitución al cargo, lo que generó aún más tensión puertas adentro.
El caos se reflejó días atrás, cuando Moretti abandonó la sede social en un patrullero en medio de una protesta de socios y simpatizantes. Paralelamente, el club enfrenta un pedido de quiebra por parte de un fondo suizo, cuyo vencimiento operó la semana pasada. Desde Boedo respondieron que no pueden afrontar el pago inmediato y ofrecieron un plan de financiamiento como alternativa.
La CD "azulgrana" estudia cómo serán los pasos a seguir
Mientras tanto, la Comisión Directiva prepara una nueva reunión clave en la que podría definirse la acefalía si no se logra recomponer la conducción. En este contexto, las sanciones de la FIFA son apenas otro síntoma de un San Lorenzo sumido en una tormenta deportiva, económica y política que parece no tener fin.