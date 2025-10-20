Secciones
Moretti no viajó a Tucumán y San Lorenzo afronta otro capítulo de su crisis institucional

El presidente del "Ciclón" decidió quedarse en Buenos Aires mientras el plantel viajó solo al norte para enfrentar a Atlético. Oficialmente dijo que debía atender el pedido de quiebra del club, aunque su ausencia refleja el caos económico y político que golpea a Boedo.

Moretti no viajó a Tucumán. Moretti no viajó a Tucumán.
Hace 1 Hs

El viaje de San Lorenzo a Tucumán volvió a dejar al descubierto la profundidad de la crisis que atraviesa el club. El presidente Marcelo Moretti, envuelto en conflictos internos, deudas y tensiones judiciales, no viajó con la delegación que enfrentará a Atlético por el torneo Clausura.

El plantel viajó sin ningún dirigente. Ni Moretti ni miembros de la comisión directiva formaron parte de la comitiva azulgrana que partió rumbo al norte. Solo el mánager colombiano Carlos “La Roca” Sánchez acompañó al cuerpo técnico de Damián Ayude, quedando como único representante institucional del club durante la concentración.

El argumento y las sospechas

Desde Buenos Aires, Moretti justificó su ausencia afirmando que debía permanecer en la ciudad para atender el pedido de quiebra que enfrenta San Lorenzo. Sin embargo, puertas adentro se interpreta que su decisión buscó evitar un cruce con los jugadores, quienes reclaman con fuerza los sueldos atrasados y viven días de malestar generalizado.

La crisis económica sigue siendo el centro del conflicto. El club solo pagó parcialmente los haberes de agosto a los futbolistas con contratos más bajos, mientras que los referentes acumulan dos meses sin cobrar. En medio de este escenario, el defensor Jhohan Romaña fue el único jugador que cobró en tiempo y forma, debido a una cláusula que lo habilitaba a quedar libre en caso de incumplimiento, aunque incluso él intimó en Futbolistas Agremiados por los retrasos.

Un presidente cada vez más aislado

La figura de Moretti se encuentra en el ojo del huracán. Su regreso a la presidencia, determinado por la Justicia, reavivó los conflictos internos: hace apenas días, debió abandonar la sede del club en un patrullero, luego de que un grupo de hinchas autoconvocados se manifestara en Avenida La Plata exigiendo su renuncia.

A eso se suma su tensión con la AFA, luego de haber sido invitado a retirarse de una asamblea del Comité Ejecutivo, donde denunció públicamente que le estaban “haciendo un golpe de Estado”.

Un club en jaque

El contexto institucional de San Lorenzo es tan crítico que ya impacta directamente en lo deportivo. Con 16 puntos y ubicado séptimo en la Zona B, el equipo intenta sostener el foco en el torneo mientras alrededor se desmorona la estructura dirigencial.

La ausencia de Moretti en Tucumán no es solo una anécdota: es el reflejo de un club que viaja sin rumbo claro, con un plantel que se sostiene por compromiso propio y un presidente que, acorralado por la crisis, decidió no dar la cara justo cuando más se la necesita.

