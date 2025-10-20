Moretti no viajó a Tucumán y San Lorenzo afronta otro capítulo de su crisis institucional

La crisis económica sigue siendo el centro del conflicto. El club solo pagó parcialmente los haberes de agosto a los futbolistas con contratos más bajos, mientras que los referentes acumulan dos meses sin cobrar. En medio de este escenario, el defensor Jhohan Romaña fue el único jugador que cobró en tiempo y forma, debido a una cláusula que lo habilitaba a quedar libre en caso de incumplimiento, aunque incluso él intimó en Futbolistas Agremiados por los retrasos.