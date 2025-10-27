Jaldo reunió a todo su gabinete: “Queremos una gestión más fuerte y cercana a la gente”

El gobernador Osvaldo Jaldo retomó oficialmente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo y lo hizo encabezando una extensa reunión de trabajo junto a todo su gabinete de ministros, el vicegobernador Miguel Acevedo y las principales autoridades provinciales. El encuentro se desarrolló en el antedespacho de la Casa de Gobierno y tuvo como ejes la evaluación del resultado electoral, el avance de la obra pública y la presentación del presupuesto 2026.
“El gobernador pidió a todo el gabinete profundizar las tareas pendientes y avanzar sobre lo que está en ejecución. Quiere que la gestión se fortalezca y que las obras en marcha se concluyan”, dijo Acevedo al término de la reunión.
Gestión y respaldo electoral
Durante el encuentro, Jaldo y su equipo analizaron el escenario político tras los comicios recientes. Acevedo destacó que “en Tucumán se dio un respaldo muy fuerte a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo”, y aclaró que el oficialismo obtuvo “más del 50% de los votos”.
“Cuando dijimos que eran dos modelos distintos, la sociedad tucumana aprobó el nuestro”, agregó.
En contraste, el vicegobernador se refirió a los resultados nacionales y sostuvo que “la realidad tucumana es distinta a la del resto del país”. “A mí me cuesta entender que haya gente que vote con recortes o con el retiro de derechos. En Tucumán defendemos la educación pública, la salud, la seguridad y las obras que mejoran la calidad de vida”, afirmó.
Reforma electoral: consenso y plazos
Acevedo confirmó que el Ejecutivo provincial retomará los trabajos vinculados a la reforma electoral. “Queremos que la modificación de la ley salga con el mayor consenso posible. Tenemos mayoría en la Legislatura, pero buscamos que participen también las voces de la oposición. Modificar una ley electoral no es menor y debe hacerse con responsabilidad”, indicó.
La intención, adelantó, es aprobar la reforma antes de fin de año, para poder implementarla durante 2026. “Nos gustaría llegar a fin de año con la ley aprobada. Así tendremos todo el año que viene para capacitar y adaptar el sistema”, detalló.
Obras, presupuesto y equilibrio fiscal
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó que la Provincia avanza con unas 42 obras en ejecución, entre rutas, caminos, puentes y alcaldías. Además, anticipó que el presupuesto 2026 será enviado a la Legislatura “en tiempo y forma”, antes del 31 de octubre.
“Seguiremos adelante con el plan de obras porque están previstas en el presupuesto, algunas con financiamiento nacional y otras con recursos propios”, señaló Abad.
El funcionario también adelantó que en los próximos días se definirá la licitación para la administración de la nueva terminal de ómnibus.
Respecto al diálogo con la Nación, Abad aseguró que “Tucumán sigue teniendo el mismo diálogo de siempre y estimo que lo vamos a seguir manteniendo”.
Salarios y acompañamiento a los trabajadores
Finalmente, el ministro confirmó que las recomposiciones salariales se mantendrán “con la misma metodología, reuniéndonos cada dos o tres meses según la inflación, para que los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo”.
Tucumán con rumbo
En el cierre del encuentro, el vicegobernador Acevedo sintetizó el espíritu de la reunión: “Estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de los tucumanos, acondicionando las principales vías de acceso, modernizando la terminal y reforzando los servicios esenciales. Tucumán avanza con equilibrio fiscal, responsabilidad y cercanía con la gente”.