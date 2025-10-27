Jaldo reunió a todo su gabinete: “Queremos una gestión más fuerte y cercana a la gente”

El gobernador Osvaldo Jaldo retomó oficialmente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo y lo hizo encabezando una extensa reunión de trabajo junto a todo su gabinete de ministros, el vicegobernador Miguel Acevedo y las principales autoridades provinciales. El encuentro se desarrolló en el antedespacho de la Casa de Gobierno y tuvo como ejes la evaluación del resultado electoral, el avance de la obra pública y la presentación del presupuesto 2026.