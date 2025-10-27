“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo retomó este lunes sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial y, en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, analizó los resultados de las elecciones legislativas del domingo. “La pérdida de la tercera banca no es responsabilidad exclusiva del Frente Tucumán Primero”, remarcó el mandatario. Destacó, además, que su espacio “superó los 500.000 votos” y consideró que “la caída de Roberto Sánchez favoreció a La Libertad Avanza”.
Jaldo sostuvo que su fuerza política “realizó una gran elección” y señaló que “todas las proyecciones nos daban entre 50 y 53 puntos”. En ese sentido, responsabilizó al líder radical por el retroceso de la oposición tradicional.
“El problema fue entre el segundo y el tercero. El tercero no solo hizo una mala elección, hizo una malísima elección. No pudo retener ni siquiera el 12% de los votos. Esa caída de Sánchez favoreció a La Libertad Avanza, no hay otro análisis político posible”.
Consultado sobre las críticas internas dentro del peronismo, Jaldo negó que haya responsables dentro de su espacio. “Todos se han esforzado, todos han trabajado. Capaz que algunos podrían haber hecho un esfuercito más, pero en general hemos tenido una buena elección. Hay municipios donde podríamos haber ganado con mayor margen y no lo hicimos, pero eso lo estamos analizando planilla por planilla”.
Sin cambios en el gabinete
El gobernador descartó cualquier modificación en su equipo de gobierno. “No tengo previsto hacer ningún cambio por el momento. Tenemos que llegar lo más sólidamente posible a fin de año para atender todas las obligaciones salariales y seguir con las obras en ejecución. Si la situación económica lo permite, queremos acelerar los avances físicos porque eso dinamiza la economía y genera trabajo”.
Entre las obras en marcha, mencionó la penitenciaría de Las Talitas, el Procrear y la doble vía Bracho–Villa Quinteros, además de la remodelación del aeropuerto tucumano, que comenzará en noviembre.
Vínculo con Nación y mirada sobre Milei
Jaldo reveló que mantuvo diálogo con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien lo felicitó por la elección en Tucumán. “Vamos a seguir ayudando a la gobernabilidad nacional. Todo lo que podamos hacer para que la Argentina crezca, lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
Además, analizó el resultado nacional y la incidencia de factores externos. “El apoyo que ha tenido el presidente Javier Milei, nadie lo puede negar. Fue muy importante a nivel institucional y también electoral. Creo que la incidencia de Estados Unidos en lo económico y en lo institucional ayudó sustancialmente a potenciar al Gobierno”.
Sin embargo, aclaró que no habló con Milei y que no viajará a Buenos Aires esta semana. “Me dedico a trabajar en Tucumán”, concluyó.