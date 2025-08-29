Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Septiembre llegó con nuevas oportunidades laborales y de pasantías en Google, que fueron divulgadas por medio de LinkedIn. La compañía está en la búsqueda de jóvenes profesionales y estudiantes avanzados con conocimientos de inglés y ganas de sumarse a proyectos que marcan tendencia global.
Entre las vacantes se destacan puestos como Product Strategist en el área de ventas y marketing digital; Geo Engineer (Google Maps), Paid Search Specialist (Google Ads) y Strategic Partner Manager (YouTube y alianzas). Algunas posiciones son presenciales en Buenos Aires, mientras que otras permiten trabajo remoto.
Los requisitos varían según el rol, pero hay puntos en común: buen nivel de inglés, formación universitaria (en curso o finalizada), y experiencia en áreas como publicidad online, marketing, sistemas o negocios. Además, se valoran habilidades en programación (Python, SQL); pensamiento crítico; capacidad de análisis y, sobre todo, ganas de innovar.
Más allá del prestigio, trabajar en Google implica sumarse a un ecosistema diverso, multicultural y lleno de desafíos. Desde planificar campañas digitales hasta diseñar estrategias para Google Maps o YouTube, la empresa promete experiencias que combinan tecnología, creatividad y desarrollo profesional.
Los trabajos y sus condiciones
1. Product Strategist – Large Customer Sales (Buenos Aires, presencial). Requisitos:
- Título universitario o experiencia equivalente.
- Al menos 2 años en publicidad, desarrollo de negocios, marketing o medios digitales.
- Nivel fluido de inglés y español.
- Se valora: maestría en negocios, experiencia en marketing digital y manejo de Google Ads.
2. Geo Engineer – Google Maps (Remoto, Capital Federal). Requisitos:
- Estudiante avanzado o graduado en Ingeniería Industrial, Informática o carreras afines.
- Conocimientos en SQL, Python, QGIS/ArcGis.
- Se valoran nociones de inteligencia artificial (Tensorflow).
- Pensamiento crítico, creatividad y buenas habilidades de comunicación.
3. Paid Search Specialist – Google Ads (Remoto, LATAM). Requisitos:
- 1 a 2 años de experiencia en campañas de Google Ads (idealmente en e-commerce y Shopify).
- Perfil analítico y atención al detalle.
- Conocimientos en Google Analytics, Data Studio u otras plataformas de atribución.
- CV en inglés (excluyente).
4. Strategic Partner Manager – Scaled Partnerships (YouTube). Requisitos:
- Título universitario o experiencia equivalente.
- Al menos 1 año en negocios digitales, medios o desarrollo de contenidos.
- Experiencia en la industria de video/entretenimiento o como creador/a de YouTube.
- Nivel fluido de inglés y español.
¿Cómo postularse?
Las ofertas ya están disponibles en LinkedIn, donde cada anuncio detalla los requisitos y beneficios. La clave es enviar el CV en inglés, ya que todas las aplicaciones se evalúan en ese idioma.
Para muchos jóvenes, estas convocatorias representan una oportunidad única: formar parte de Google, aprender de los equipos más innovadores del mundo y abrirse paso en la industria tecnológica global. Y aunque la competencia es alta (en algunas vacantes ya hay más de 70 postulaciones), nunca se sabe: quizás la próxima gran historia de éxito tucumana o argentina comience con un clic en “Solicitar”.