Más que solo comer ensaladas: los cinco errores comunes al intentar comer saludable

Los regímenes alimentarios no deberían seguir modas y tendencias, sino buscar el equilibrio correcto entre lo que queremos comer y lo que necesita el cuerpo para mantenerse saludable.

Hace 1 Hs

Hacer una dieta para bajar de peso o cambiar el régimen de comidas solo por salud es una tarea con la que se debe tener cuidado. No se trata de reducir el consumo y ya, sino que hay que tener en cuenta diferentes aspectos para que la nueva dieta sea lo suficientemente saludable como para evitar carencias de vitaminas, nutrientes, proteínas o minerales.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia junto con el Hospital Nestor Kirchner publicaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Se trata de los cinco errores más comunes que cometen las personas al intentar comer saludable. Es que lo principal es mantener el equilibrio y no restringir la alimentación, como suele hacerse.

“A veces creemos que estamos comiendo bien, pero ciertos hábitos pueden jugar en contra”, publicaron autoridades de Salud. Entre esos errores, mencionaron: saltear comidas de forma indebida, abusar de los productos con rótulos como “light” o no leer las etiquetas correctamente e incluir ingredientes distintos de los que creemos.

Cinco errores al comer saludable

La realidad al empezar a comer saludable es mucho más que solo elegir alimentos bajos en calorías. Estos son los cinco errores más repetidos:

Buscar dietas en internet

Comer saludable no se trata de seguir las dietas de moda o en tendencia que se presentan como desafíos. Copiar lo que otros hacen no es saludable porque cada cuerpo es diferente y, por lo tanto, tiene necesidades diferentes. Lo que sirve a una persona puede no servir a otra.

No leer etiquetas

Es recomendable revisar sellos, tanto las etiquetas negras como las tablas nutricionales, y evitar productos con muchos octógonos u obleas. Mirá la lista de ingredientes: los primeros son los que están presentes en mayor cantidad. También debés prestar atención a los valores de sodio, grasas y azúcares ocultas.

Saltearse las comidas

Algunas personas creen que comer menos veces al día ayuda a bajar de peso o a desintoxicar el cuerpo. En realidad, esto puede generar el efecto contrario y producir cansancio, irritabilidad o falta de concentración. Es mejor distribuir de forma correcta durante todo el día las calorías que se consumen y que el cuerpo necesita.

Exceso en productos light

No todo lo que dice “light”, “fit” o “sin azúcar” es realmente saludable. Aunque se trata de un aspecto regulado legalmente, a veces forman parte de campañas de marketing. Estos productos suelen tener menos calorías o grasas, pero muchas veces contienen más sodio, harinas refinadas o edulcorantes.

No hidratarse

El agua es parte esencial de una buena alimentación y un cuidado correcto del cuerpo. No hidratarse puede afectar el rendimiento físico y mental, la digestión, la piel y hasta el estado de ánimo.

Cinco recomendaciones para una alimentación saludable

Para revertir los perjuicios que puede ocasionar este tipo de alimentación, las autoridades médicas compartieron otras recomendaciones saludables:

- Llevar snacks saludables para el trabajo o la escuela

- Realizar colaciones cuando se sienta hambre

- Hacer el desayuno completo y no saltearse las comidas

- No omitir las cenas livianas y no reemplazarlas por una infusión como mate o te

- Hidratarse y hacer ejercicio físico

