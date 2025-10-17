¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

El queso muchas veces ha sido víctima de recortes entre los alimentos que ingresan en un régimen dietario. Esto se debe a que es una comida más densa en calorías y por lo general alta en grasas. Sin embargo, hay quienes no pueden dejar de resistirse a este aperitivo que es parte de la mayoría de nuestras preparaciones, y esta no debe ser la realidad ya que existen variantes de este alimento que pueden ajustarse a una dieta saludable.