¿Cuál es el queso más saludable para bajar de peso?

El queso muchas veces ha sido víctima de recortes entre los alimentos que ingresan en un régimen dietario. Esto se debe a que es una comida más densa en calorías y por lo general alta en grasas. Sin embargo, hay quienes no pueden dejar de resistirse a este aperitivo que es parte de la mayoría de nuestras preparaciones, y esta no debe ser la realidad ya que existen variantes de este alimento que pueden ajustarse a una dieta saludable.
El queso es mucho más que una “comida calórica”, y aunque se ha acusado de pecar de poco saludable, el queso aporta una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Se trata de una comida saciante que provee de proteína, calcio y otros nutrientes, por lo que quitarlo de un plan para reducir la grasa corporal puede no ser la solución más recomendable.
El queso puede ser parte de una dieta saludable, solo debemos prestar atención a las porciones
Si deseamos bajar de peso no debemos renunciar al queso, si no elegir entre su amplia variedad de opciones y tener en cuenta cuánto consumimos de él. “Podemos comer queso si estamos tratando de perder peso, pero debemos tener cuidado con el tamaño de las porciones”, afirma la nutricionista Natalie Rizzo. Así, si disfrutamos de este alimento con moderación, podemos incorporarlo con tranquilidad en nuestras comidas diarias.
“El queso, especialmente en pequeñas cantidades, es un alimento básico en la dieta mediterránea, que está vinculada al control del peso y la salud general”, dice la especialista. Este tipo de régimen de alimentación es uno de los más variados, equilibrados y completos cubriendo todas las necesidades nutricionales por el aporte de vitaminas, minerales, ácidos grasos, hidratos de carbono y fibra que comprende.
¿Cuál es el queso más saludable según los nutricionistas?
Si deseamos seguir una alimentación balanceada que nos ayude a mantenernos saludables y a disminuir el nivel de grasa corporal, el mejor queso será la ricota o requesón, según las especialistas. “Aporta un 2% de grasa y tiene un alto contenido de proteínas, a la vez que menos calorías que otros tipos de queso”, afirma la nutricionista.
“El tamaño de la porción indicada es media taza, por lo que es una cantidad significativa, que también nos mantendrá más llenos en comparación con un queso más duro o incluso el mozzarella”, señala la nutricionista Patricia Bannan. Media taza de ricota al 2% tiene 91 calorías y aproximadamente 12 gramos de proteína, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. Este último nutriente sacia y ayuda a desarrollar la masa muscular, dos elementos importantes para perder peso. Una porción de otros quesos suele tener una cantidad mucho menor, entre 5 y 7 gramos de proteínas.