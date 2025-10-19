Lo que deberías saber antes de tomar suplementos: las cinco advertencias de una nutricionista

Esto es especialmente cierto para las vitaminas liposolubles (A, D, E y K), ya que estas se almacenan en el cuerpo en lugar de ser excretadas. Demasiada vitamina D, por ejemplo, puede dañar los riñones y el corazón, e incluso debilitar los huesos. Las dosis altas de vitamina A están vinculadas con daños al hígado y defectos de nacimiento durante el embarazo. Incluso las vitaminas solubles en agua, como la B6, se han asociado al daño nervioso si se consumen en exceso a largo plazo.