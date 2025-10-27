Secciones
Malas noticias en River: un futbolista importante será baja contra Gimnasia y es duda para el superclásico con Boca

Marcelo Gallardo suma más dolores de cabeza a un momento que mantiene en vilo a todo el mundo "millonario".

Hace 1 Hs

El inicio de la semana no trajo buenas noticias para Marcelo Gallardo. En el primer entrenamiento de River previo al duelo frente a Gimnasia La Plata, Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo, la misma zona en la que había padecido un desgarro hace apenas un mes. La lesión lo deja afuera del compromiso del domingo y también lo pone en duda para el superclásico contra Boca, en La Bombonera.

El delantero, de 29 años, encendió las alarmas cuando pidió el cambio durante el primer tiempo del partido con Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina. Lo que comenzó como una simple molestia terminó confirmándose como una nueva lesión muscular que lo obligará a parar nuevamente.

Driussi ya había sufrido un desgarro en esa pierna el pasado 17 de septiembre contra Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Reapareció casi un mes después, el 12 de octubre frente a Sarmiento, y fue titular en los encuentros ante Talleres e Independiente Rivadavia, donde volvió a resentirse.

Los estudios médicos determinarán la magnitud exacta del problema, pero todo indica que el atacante se perderá los tres partidos restantes de la fase regular del Clausura. Su regreso podría concretarse recién en los eventuales octavos de final, instancia a la que River todavía no tiene asegurada su clasificación.

Ante esta situación, la principal alternativa de Gallardo es Facundo Colidio, quien reemplazó a Driussi en Córdoba. El exjugador de Tigre tuvo un año con altibajos, aunque demostró capacidad para asumir protagonismo cuando el equipo lo necesita. El entrenador también evalúa acompañarlo con Maximiliano Salas, que atraviesa una racha irregular.

Los números de Driussi en la temporada

Desde su regreso, Driussi no logró la continuidad deseada. Entre lesiones, recaídas y recuperación física, solamente pudo mantener ritmo en el primer semestre. En lo que va del año, disputó 32 de los 49 partidos oficiales de River, con 25 titularidades y apenas 4 juegos completos.

En ese lapso, Driussi marcó 10 goles (3 en el Apertura, 1 en el Mundial de Clubes, 4 en la Libertadores y 2 en el Clausura); sufrió 3 lesiones (desgarro miofascial, esguince de tobillo y desgarro isquiotibial) y tuvo dos recaídas (en el tobillo y en el isquiotibial).

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético Sarmiento de JunínClub Atlético Talleres de CórdobaMarcelo GallardoClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaSebastián DriussiPalmeiras
