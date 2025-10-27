Malas noticias en River: un futbolista importante será baja contra Gimnasia y es duda para el superclásico con Boca

El inicio de la semana no trajo buenas noticias para Marcelo Gallardo. En el primer entrenamiento de River previo al duelo frente a Gimnasia La Plata, Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo, la misma zona en la que había padecido un desgarro hace apenas un mes. La lesión lo deja afuera del compromiso del domingo y también lo pone en duda para el superclásico contra Boca, en La Bombonera.