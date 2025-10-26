Secciones
River suma un "refuerzo" que puede ser crucial en su objetivo de dejar atrás el mal momento

Gallardo debe decidir si Subiabre está en condiciones de jugar contra Gimnasia La Plata.

Hace 9 Min

Después de la eliminación en la semifinal de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo comenzará una nueva semana de trabajo con una incógnita sobre la mesa: la posible vuelta de Ian Subiabre. El delantero de 18 años podría volver a ser tenido en cuenta para el partido del domingo ante Gimnasia La Plata, en el Monumental, por la fecha 14 del Clausura. El zurdo se reincorporó al plantel profesional el miércoles pasado, tras unos días de descanso luego del Mundial Sub 20 de Chile, donde la Selección Argentina alcanzó el subcampeonato. En ese torneo, Subiabre disputó 207 minutos en 21 días, con un alto desgaste físico y mental. Por ese motivo, Gallardo decidió no convocarlo para la semifinal de Copa Argentina en Córdoba.

Ahora, con más ritmo y recuperado, el comodorense aparece con chances de integrar la lista de concentrados, sobre todo ante la baja efectividad de los atacantes principales: Salas, Driussi, Borja y Colidio. Subiabre tuvo un 2025 complejo. Su situación contractual se resolvió recién durante el Mundial, cuando renovó su vínculo hasta diciembre de 2028, con una cláusula de 100 millones de euros, en línea con la política institucional del club. En River, el juvenil disputó 425 minutos en 15 partidos, con un solo gol -ante Central, el 29 de mayo-.

Si Gallardo lo ve en buenas condiciones durante los entrenamientos, Subiabre podría reaparecer en el banco frente a Gimnasia, buscando recuperar el terreno que supo ganar antes de su aventura mundialista.

