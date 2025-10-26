River suma un "refuerzo" que puede ser crucial en su objetivo de dejar atrás el mal momento

Después de la eliminación en la semifinal de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo comenzará una nueva semana de trabajo con una incógnita sobre la mesa: la posible vuelta de Ian Subiabre. El delantero de 18 años podría volver a ser tenido en cuenta para el partido del domingo ante Gimnasia La Plata, en el Monumental, por la fecha 14 del Clausura. El zurdo se reincorporó al plantel profesional el miércoles pasado, tras unos días de descanso luego del Mundial Sub 20 de Chile, donde la Selección Argentina alcanzó el subcampeonato. En ese torneo, Subiabre disputó 207 minutos en 21 días, con un alto desgaste físico y mental. Por ese motivo, Gallardo decidió no convocarlo para la semifinal de Copa Argentina en Córdoba.