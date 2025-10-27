¿Se viene la confirmación? Franco Colapinto, ilusionado, apunta a 2026 como el gran punto de partida

Franco Colapinto cerró otro fin de semana cuesta arriba en la Fórmula 1. En el Gran Premio de México, el piloto argentino volvió a quedar lejos de los puntos, terminando 16°, en una carrera en la que el esfuerzo individual no alcanzó para compensar las limitaciones del Alpine. Sin embargo, el verdadero foco ya no pasa tanto por los resultados, sino por lo que viene: su continuidad en el equipo para la temporada 2026, una decisión que podría confirmarse antes del Gran Premio de Brasil, dentro de dos semanas.
El balance deportivo volvió a ser amargo. Colapinto mostró ritmo competitivo respecto a su compañero Pierre Gasly, aunque un error en la clasificación lo dejó rezagado desde el inicio. En carrera, un trompo en la segunda curva, luego de un roce con Lance Stroll, terminó de complicarle la tarde. A partir de ahí, todo fue remar contra la corriente.
Alpine volvió a apostar por una estrategia difícil de sostener: estirar al máximo el primer stint con neumáticos duros, esperando una neutralización que nunca apareció. El argentino completó 48 vueltas con ese compuesto, gestionando la degradación de forma impecable, pero sin el ingreso del Safety Car ni bandera roja, el plan quedó en nada.
Cuando finalmente colocó gomas blandas, Colapinto comenzó a descontar tiempo con ritmo sólido y llegó a estar a menos de un segundo por vuelta de Gasly. El equipo, en ese punto, confirmó que ambos tenían libertad para competir entre sí. Pero el Virtual Safety Car del final, sumado al tránsito de los líderes que se disponían a sacarle una vuelta, le impidieron intentar el sobrepaso.
El 15° o 16° lugar no cambia el fondo del problema. Alpine sigue siendo el décimo equipo en rendimiento puro, sin capacidad de pelear con la zona media del campeonato. En ese contexto, Colapinto ha logrado cumplir, sin brillos pero también sin errores groseros, y se mantiene dentro de las expectativas que el equipo le trazó para su primer año completo en la categoría.
La gran incógnita ahora pasa por su futuro. En el paddock, la renovación de su contrato hasta 2026 parece encaminada, aunque falta la oficialización. El vínculo actual expira a fin de temporada y, según trascendió en medios europeos, la escudería anunciaría su decisión antes del GP de Brasil, previsto para el segundo fin de semana de noviembre.
En lo deportivo, poco queda por rescatar de un año que Alpine querrá olvidar rápido. Problemas de fiabilidad, estrategias fallidas y falta de desarrollo dejaron al equipo francés muy por detrás del resto. “Peor no se puede ir”, reconoció el propio Colapinto con autocrítica tras bajarse del auto en el autódromo "Hermanos Rodríguez".
Mientras tanto, el piloto argentino mantiene el perfil bajo y la concentración puesta en cerrar el año de la mejor manera posible. Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dhabi serán las últimas paradas de una temporada que sirvió, sobre todo, para ganar experiencia y consolidarse internamente dentro de un equipo que atraviesa una reconstrucción.
El futuro inmediato no promete milagros, pero sí certezas. Si Alpine confirma su continuidad, Colapinto podrá trabajar con mayor estabilidad y enfocar el próximo campeonato como un punto de partida, no como una supervivencia. Por ahora, su desafío es seguir sumando kilómetros, mantener la calma y esperar la noticia que podría marcar el rumbo de su carrera en la Fórmula 1.