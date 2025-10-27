¿Se viene la confirmación? Franco Colapinto, ilusionado, apunta a 2026 como el gran punto de partida

Franco Colapinto cerró otro fin de semana cuesta arriba en la Fórmula 1. En el Gran Premio de México, el piloto argentino volvió a quedar lejos de los puntos, terminando 16°, en una carrera en la que el esfuerzo individual no alcanzó para compensar las limitaciones del Alpine. Sin embargo, el verdadero foco ya no pasa tanto por los resultados, sino por lo que viene: su continuidad en el equipo para la temporada 2026, una decisión que podría confirmarse antes del Gran Premio de Brasil, dentro de dos semanas.